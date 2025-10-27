Ž¢°ÜÌ±¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤ëŽ£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿¼ËÅ
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾ÃÈñ¸ú²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÂ¿Âç¤Ê´ÖÀÜÅª¹×¸¥¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶Ã×¿Í¿ô¤Ï¡¢4200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë9·îËö»þÅÀ¤Ç3165Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç17.7¡ó¤ÎÁý²Ã¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ï¤º¤«9¥«·î¤Ç¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë2019Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿Ç¯´Ö¼ÂÀÓ3188Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼ýÆþ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ³Û¤Ï10Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï2012Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼Â¤Ë10ÇÜ¤â¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ³Û¤âÂ¿¤¤
¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤¬¼¨¤¹ÆüËÜ¤ÎÍ¥°ÌÀ2024Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÍ¶Ã×¿Í¿ô¤ÇÀ¤³¦9°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºö¤È¤·¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏÀ¤³¦8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Í¶Ã×¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤¤¾å°Ì15¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ³Û¤¬4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Ã±¤ËÎ¹¹Ô¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¡×¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î10Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î³°²ß³ÍÆÀ¤Ï¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï1.9ÇÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÌó20Ãû±ß¼å¤ÎÀ¸»ºÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2023Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢5.9Ãû±ß¤Î³°²ß¤¬12.2Ãû±ß¤ÎÀ¸»ºÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢6.0Ãû±ß¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸ú²Ì¡¢¤½¤·¤Æ118Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈæÎ¨¤ò2025Ç¯¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢À¸»ºÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÏÌó20Ãû±ß¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸ú²Ì¤ÏÌó10Ãû±ß¡¢¸ÛÍÑ¸ú²Ì¤Ï200Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Ï¡ÖÍ¢½Ð»º¶È¡×¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ç¤Ï8.1Ãû±ß¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î17.9Ãû±ß¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÅùÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î6.1Ãû±ß¤òÂç¤¤¯Î¿²ï¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£
±ß°Â°µÎÏ¤Î´ËÏÂ¤È¡¢±£¤ì¤¿¡Ö°ÜÌ±ÂåÂØ¡×¸ú²Ì
¤³¤Îµð³Û¤Î³°²ß³ÍÆÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ë·ÐºÑ¹½Â¤¤Î²ÝÂê´ËÏÂ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¤Ï6.6Ãû±ß¡¢¸¶ÌýÍ¢ÆþÁí³Û¤Ï10.7Ãû±ß¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ë10Ãû±ß¤Î³°²ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ¢Æþ¥³¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë±ß°Â°µÎÏ¤òÁêÅöÄøÅÙ´ËÏÂ¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÀß·×»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤È1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢Æâ¼û¤ÎÄäÂÚ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¸º¾¯¤¹¤ë´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¡¢¶¡µëÂ¦¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯Ê¬¤ò³°¹ñ¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÊä¤¦¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¡¢ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆâ¼û³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥³¥¹¥È¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶Ã×¤Î¥³¥¹¥È¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¸ú²Ì¤Î¤ß¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢2025Ç¯¤Î10Ãû±ß¤Î³°²ß³ÍÆÀ¤Ï¡¢Äê½»¼Ô¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Ìó526Ëü¿Í¤Î¼Â½¬À¸¤Î¾ÃÈñ¸ú²Ì¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤ËÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É6000Ëü¿Í¡¢15Ãû±ß¤Î³°²ß³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌó625Ëü¿Í¤Î°ÜÌ±¤Î¾ÃÈñ¸ú²Ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æâ¼û¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬°ìÉô¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤Ë¤ÏÏÀÍýÅª¤Êº¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö4200Ëü¿Í¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤¬365ÆüÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿¶Ñ½ÉÇñÆü¿ô¤ò9.0Æü¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ï¡Ê4200Ëü¿Í¡ß9.0Æü¡à365Æü¡Ë¡áÌó104Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý1²¯2000Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«0.9¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë2030Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë6000Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÌó148Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¿Í¸ýÈæ¤Ç1.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¡©
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ËÜÍè¡ÖÎÌ¤òÂ¬¤ëÄêµÁ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÌäÂê¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë°ìÉô¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Î»öÎã¤ä¡¢ºÇ¤âº®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î¥ß¥¯¥í¤ÊÎã¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎÁü¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¸ØÄ¥Åª¤ÇÏÀÍýÀ¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËµþÅÔ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ°À¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬µþÅÔ¤Î½»Ì±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Éô³°¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¸ý16.7²¯¿Í¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¿Í¸ýÈæ57.6¡ó¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EU27¥«¹ñ¤Ï¿Í¸ý4.5²¯¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬5.6²¯¿Í¡¢¿Í¸ý¤Î1.2ÇÜ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï6000Ëü¿ÍÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Îº¬¸»¤Ï¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÀ±ÌîÂåÉ½¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê½¸Ãæ¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ëÂ¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å¬ÀÚ¤Ê»Üºö¤Ç¡Ö²Ô¤°¡×ÀïÎ¬¤ò´°¿ë¤¹¤ë¸½ºß¡¢½Ð¹ñÀÇ¤ò3000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ó¥¶¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎËÜ¼Á¡¢¡Ö¼è¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æþ´ÛÎÁ¤ä½ÉÇñÈñ¤â¡¢¹ñºÝ¿å½à¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥ßÈ¢¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ï·Ù»¡¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þºö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁØ¡Ê½ÉÇñ¡¢°û¿©¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢Áí¤¸¤Æ¤³¤ÎÀïÎ¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤»¤º¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿½à²½¤·¡¢¤«¤ÄÃ±²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÀ©¸Â¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²¸·Ã¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö±ß°Â°µÎÏ¤Î´ËÏÂ¡×¤ä¡ÖÆâ¼û¤Î²¼»Ù¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾ÃÌÇ¤·¡¢ÁýÀÇ¡¢´ë¶È¤ÎÅÝ»º¡¢ÃÏÊý¤Î¿êÂà¤È¤¤¤Ã¤¿°±Æ¶Á¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ô¤°¤¿¤á¤Ë´¶¾ðÏÀ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ï¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¡Ö²Ô¤°¤¿¤á¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤Ê´¶¾ðÏÀ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÏÀÍýÀ¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄ§¼ý¤ÈÂÐºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀïÎ¬¤ò´°¿ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡ÆüËÜ¤Î2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ýÆþ¤¬À¤³¦8°Ì¡¢Í¶Ã×¿Í¿ô¤¬9°Ì¡£Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É1¿ÍÅö¤¿¤ê¾ÃÈñ³Û¤¬4°Ì
¢2025Ç¯¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬20Ãû±ß¡¢¸ÛÍÑ¸ú²Ì¤¬200Ëü¿Í
£1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿Í¸ý¤Ï104Ëü¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤
¤¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÈæÎ¨¤Ï30¡ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢EU27¥«¹ñ¤Î120¡ó¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤
¥¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏºÇ½é¤«¤é°ÜÌ±¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¦º£Ç¯¤Î4200Ëü¿Í¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢526Ëü¿Í¤Î¼Â½¬À¸¤Î¾ÃÈñ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤ë
§ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¨½Ð¹ñÀÇ¤È½ÉÇñÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢½»Ì±¤ÎÉéÃ´¤ò´ËÏÂ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤
¼ó°Ì¤Ï¥Þ¥«¥ª¡¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡©
¡Ê¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó ¡§ ¾®À¾Èþ½Ñ¹©éº¼Ò¼ÒÄ¹¡Ë