¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃçº¬»í¿¥¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¾æ¡×¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãçº¬¤Ï¡Ö¾Æ¤Ä»¿©¤Ù¤¿Æü¡×¤È¤·¥°¥ì¡¼¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼²Ä°¦¤¤¡¡²¼¤Ï°ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþµÓ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥»¡¼¥¿¡¼¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãçº¬¤Ï4·î¡¢ÆÃµ»¤Î¥½¥Õ¥È¥À¡¼¥Ä¤Ç¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£7·îÈ¾¤Ð¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È»êÊõ¤ÎÈþµÓ¥×¥í¥À¡¼¥Ä¥¡¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¥À¡¼¥Ä¥¡¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£