小6のサッカー少年が、髪を伸ばし続けた理由は──個性の裏側にあった『秘めた決意』に「感動した」
友人A子さんの息子が所属するサッカーチームにいる長髪の少年。「なぜ髪を伸ばしているのかな」と保護者の中でも話題になっていたある日、彼の母親が試合会場に現れました。
長髪の少年
普段はごく普通の少年で、ママに対しても、他の保護者の前では照れくさそうなMくん。しかし母親の闘病を経験したことで「何か自分にできることはないか」と考えたようです。
思いやりのあるMくんを育てた家庭環境に感動したA子でした。
【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年8月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：佐田 静
FTNコラムニスト：ichika.K
2児の育児を機に、ママの悲喜こもごもを描くライターとしての活動をスタート。子育てメディアなどの執筆を経て、独立し現在はltnでコラムを連載中。大手企業の総合職でのOL経験、そこから夫の単身赴任によりワンオペでの育児を行った経験から、育児と仕事を両立するママの参考になる情報を発信すべく、日々情報をリサーチ中。