¡ÚÈ½·è¡Û¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÀÊÊ¡×¤«¤é7¿Í¤Î½÷»ù¤ËÈÜÎô¤ÊÀÅªË½¹Ô¡Ä¸µ½ÀÆ»½ÎÄ¹¤¬¸øÈ½¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×
¡Ö¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡×
¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¡¢ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢Åð»£¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀÅª¤Ê¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÀÊÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
Ê£¿ô¤Î½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÀÆ»½Î¤Î¸µ½ÎÄ¹¡¦ÀÐÌîÍ¦ÂÀÈï¹ð¡Ê33¡Ë¤Ë10·î22Æü¡¢È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤ÇµÜËÜÁïºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¿çÌ²Ãæ¤ÇÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ²±¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô¤ò¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿ÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤äÈÈ¹Ô¤Î·ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢Æ±¼ï»ö°Æ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÈÈ¾ð¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¤¤¤È¸À¤¨¡¢ÁêÅöÄ¹´ü´Ö¤Î¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤Ë¡ÖÄ¨Ìò22Ç¯¡×¡Êµá·º25Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐÌîÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»ù¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË»ù½ÎÀ¸A·¯¡ÊÅö»þ10ºÐ¡Ë¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯11·î£·Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù»Ô¸¶½ð¤Ï¡Ç23Ç¯£µ·î¤Î¹ç½ÉÃæ¤ËÃË»Ò»ùÆ¸A·¯¤Î¸ý¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ô¸¶½ð¤Ï12·î26Æü¤Ë¤â¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤·¤¿A·¯¤Î¼ó¤ò±¦ÏÓ¤ÇÄù¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
A·¯¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡¢Èï¹ð¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÜºº°÷¤Ï¤½¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò²òÀÏ¡£Èï³²½÷»ù¤ò°ì¿Í°ì¿ÍÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂáÊá¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ô¸¶½ð¤Ï¡Ç25Ç¯£±·î£·Æü¤Ë»ö·ïÅö»þ13ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿B¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âC¤µ¤ó¤«¤éH¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂáÊá¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢£¶·î10Æü¤Ë»ö·ïÅö»þ18ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿I¤µ¤ó¤Ø¤Î»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡Ê·ù¡¹¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸ò¤Ë±þ¤¸¤¿¤ÈI¤µ¤ó¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¤¿¤á¡Ë¤Ç¤ÎºÆÂáÊá¤Ç¡¢¼Â¤Ë£·²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï£³·î27Æü¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤òºÇ¤â½Å¤¤½èÊ¬¤Ç¤¢¤ë½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÀÐÌîÈï¹ð¤ÏA·¯¤Ø¤ÎË½¹Ô¡¢I¤µ¤ó¤Ø¤Î»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¡¢¤½¤·¤Æ¡Êµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿½ç¤Ë¡ËB¡ÁH¤µ¤ó¤é13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù£·¿Í¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤äÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É10¤â¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×
B¡ÁH¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ï¡Ç19¡Á¡Ç24Ç¯¤Î¼ç¤Ë¹ç½ÉÃæ¡¢½÷»ù¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÈ¹ÔÃæ¤Ë½÷»ù¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½÷»ù¤Î°û¤ßÊª¤Ë¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¡ÖÌ²ºÞ¹ç½É¡¡¿²¤ë¤È¤¤Ë¿çÌ²Ìô¤òº®¤¼¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤êÂÎ¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿Æ°²è¥Ç¡¼¥¿¤Ï100ÅÀ°Ê¾å¡¢ÀÅ»ß²è¥Ç¡¼¥¿¤Ï400ÅÀ°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£I¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ÀÆ»¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Åö»þ18ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ç21Ç¯¤Ë£¸²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍßË¾¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë½ÎÀ¸¤¿¤Á¤ËË½µÔ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ÀÐÌîÈï¹ð¤À¤¬¡¢¸øÈ½¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÐÌî½Î¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢»ØÆ³¼Ô¡£¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½ÀÆ»¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÆü¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ä»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÈÝÇ§¤ò¤·¤¿¤¢¤ÈÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÌîÈï¹ð¤À¤¬¡¢¸øÈ½¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îºá¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡ÊÉþÌò¸å¤Ï¡Ë¼Â²È¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀÈÈºá¼Ô¤È¥Ð¥ì¤ë¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÀÈÈºá¼Ô½è¶ø¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ç¡¢Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¸øÈ½¤ÎºÇ¸å¤ËµÜËÜºÛÈ½Ä¹¤ÏÀÐÌîÈï¹ð¤Ë¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬º£²ó¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤ÀÍý²ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
µÜËÜºÛÈ½Ä¹¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿ÀÐÌîÈï¹ð¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¾×Î©¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤Î¤Ï¤º¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Èï¹ð¿ÍÀÊ¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤¤·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÀÐÌîÈï¹ð¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀÊÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹¹Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ