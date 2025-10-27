《新作》お願いだから売り切れないで（泣）【ミスド】食べ逃したくない「パケ可愛ドーナツ」って？

【ミスタードーナツ】から、今年もあのお菓子とのコラボドーナツが登場！ 今回は、味だけでなく見た目にもこだわりを感じる「ブラックサンダーコラボドーナツ」と「ハロウィン限定ドーナツ」をご紹介します。パッケージが可愛いと話題なので、映える写真も撮ってみては？

ハロウィン限定！ もちもち食感のチョコドーナツ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ショーケース越しに目があっちゃった」と一目惚れでGETしたこちらは、10/31まで販売されているハロウィンドーナツ「ポン・デ・チョコデビル」です。「ポン・デ・リング」生地をチョコレートでコーティング。さらにカラースプレーとキラキラのおめめでデコレーションしたかわいすぎるドーナツです。目のデザインは全11種類あるので、お気に入りを見つけてみて。ハロウィンらしいパッケージも可愛い。

間違いない組み合わせ！ いちごとチョコのオールドファッション

10/31までの期間限定で発売されている、ブラックサンダーコラボドーナツ。「ブラックサンダーチョコファッション」は「オールドファッション」生地に、チョコフィリング・ビスケット・ココアクッキーをトッピングして、チョココーティングをプラス。ストロベリーチョコもアクセントになりそうです。いちごチョコ好き、チョコ好きさんは要チェックです。

パケも可愛い！ チョコとホイップのドーナツ

「ブラックサンダー & エンゼル」は、ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームをIN。さらに、チョコフィリング・チョココーティング・ホワイトチョコとチョコづくしのトッピングを追加。レポーターHaruさんが「ザクッと食感がクセになる」というココアクッキーがアクセントになっています。満足度が高そうなドーナツです。

ハロウィンパーティーにもおすすめ！ ゴールデントッピングのザクザクドーナツ

チョコレート生地にチョコフィリング・ビスケット・ココアクッキーをトッピングし、チョコとゴールデントッピングでデコレーションした「ブラックサンダーチョコレート」。レポーターHaruさんは「美味しい！！！ 食べ応えも抜群」と絶賛です。「パケも可愛いのでちょっとした手土産」にもおすすめとのこと。ハロウィンパーティーの一品にいかが？

