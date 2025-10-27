明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、英語教師“ヘブン”トミー・バストウと出会う
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第22回）が10月28日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）と彼の通訳・錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第22回あらすじ
ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブンが松江に上陸した。大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初めて訪れた日本に興味津々。錦織の話も聞かず、勝手に興味がある方へと歩き出してしまうのだった。
一方、帰宅中のトキとサワ（円井わん）はひょんなことからヘブンと話すことに。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
