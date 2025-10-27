交差点で“あおり運転”された女性。恐怖で動けなくなっていたら…救ってくれたトラック運転手の“一喝”
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、日常のどこにでも潜む“危険な瞬間”を体験した2人のエピソードを紹介する。
◆交差点に鳴り響いたクラクション
信号は青に変わっていたが、前方の車が詰まっており、このまま進むと交差点の中央で立ち往生してしまう状況だった。
そのため、吉岡真由さん（仮名・30代）は、車を動かさずに停止線の手前で待っていたという。
「進んでも意味がないと思ったんです」
しかし、次の瞬間……背後からクラクションが鳴り響いた。よく見ると、繰り返されるクラクションは吉岡さんの車の真後ろからだったそうだ。
「ミラーを見たら、後ろの車がすごく近かったんです。ライトが眩しくて、明らかにあおられていました」
背後のドライバーは、強くクラクションを鳴らし続けた。
◆注意したのは…通りすがりのトラック運転手だった
「怖かったです。ニュースで見た“あおり運転”の映像が頭に浮かびました。逃げ場もなくて、ただドアロックを確認するしかできませんでした」
そのとき、対向車線を走っていたトラックがゆっくりと止まり、運転席の男性が窓を開けた。
「怒鳴り声のようなものが聞こえました。何を言っていたのかはわかりませんでしたけど、後ろの車に向かって注意してくれていたんです」
その一声で、クラクションはピタリと止んだという。
「ほんの一瞬でしたけど、助けられた気がしました。誰かが見てくれていた……そう思うだけで心強かったです」
◆凍った道で迫るエンジン音
冬になると雪が積もる地方都市。高田里香さん（仮名・40代）は、もともと雪道の運転が苦手だという。
「法定速度の40キロでも滑りそうで怖いんです。いつも20キロくらいでゆっくり走っています」
その日も同じように、市道を慎重に進んでいた。
「すると、後ろからものすごいエンジン音が近づいてきたんです。ミラーを見たら、軽自動車がピッタリ後ろについていました」
ライトが眩しいほどの距離で、車体を震わせるようなエンジン音だったようだ。
「怖かったです。道が狭くて避ける場所もなくて、緊張で手が冷たくなりました」
やがて、軽自動車は爆音を上げながら無理やり追い越していった。
◆側溝に落ちて自走不能に
「すごいスピードでしたね。地元の人なら、あんな運転は危険なので絶対にしません」
その車が見えなくなった数分後……。
「カーブが曲がった先で、軽自動車が側溝に落ちていました。車体が斜めに傾いていて、動けない状態でした」
高田さんは、その横を静かに通り過ぎたという。
「同情はしました。でも、危ない運転をしたらこうなると思いました。雪道はとくに、スピードよりも慎重さの方が大事なんです」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
