トヨタ「小型ワゴン」“超タフ顔”仕様発売！ 4連スロットグリル×“黒ゴツ”バンパープロテクター装着！ ド迫力な「ルーミー」model LMのオーバーランドカスタムがスゴい！

「ルーミー」“超タフ顔”仕様発売！

サンショウ株式会社が展開するクルマのカスタマイズブランド「model LM（モデルエルエム）」は、トヨタ「ルーミー」向けのカスタマイズパーツを設定し、2025年10月2日に発売しました。

このカスタマイズパーツは、コンパクトトールワゴンではあまり例がない「クロス系スタイル」に着目し、新たなユーザー層に訴求することを目的として、「東京オートサロン2025」に出展された「model LM ルーミー」（コンセプトカー）をベースとしています。

ゴツゴツパーツでカスタムした「ルーミー」（model LM）

東京オートサロン2025出展時から多くのメディアで注目を集め、一般ユーザーからも発売を期待する多数の声を受け、今回の商品化が実現しました。

デザインコンセプトは「オーバーランドカスタム」とし、30代から50代男性をメインターゲットとし、家族や友人と海や山、街へ出かけるアクティブなライフスタイルをサポート。

ブラックパーツとボディとのコントラストにより、ノーマルのルーミーの外観が一変し、フロントフェイスは４連スロットのフロントルーバーガーニッシュでマッシブにフェイスリフト、重厚なボトムセンター部はスキットガードデザインのフロントバンパープロテクターを採用しました。

加えて、クロスオーバーイメージを強調するサイドビューやアーバンデザインにまとめたリアビューにより、オーバーランドスタイルのルーミーを実現しています。

各パーツの価格（消費税込・工賃別）は、フロントフードガーニッシュが4万480円、フロントルーバーガーニッシュが3万690円、フロントバンパープロテクターが6万1930円、サイドガーニッシュが4万4330円。

フェンダーアーチモールが4万4110円、リアコンビガーニッシュが2万2880円、リアバンパーガーニッシュが3万250円、model LMバッジが3300円となっており、フル装備の合計は27万7970円です。

全国のトヨタ販売店で購入することができます。