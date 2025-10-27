あす韓国デビューの&TEAM、タイトル曲MVティザー公開 新たな挑戦への決意感じる映像に
9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、ミュージックビデオ（MV）ティザーが公開された。
【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAM
&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決まっている。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれた本作品は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。
公開されたタイトル曲「Back to Life」のMVティザーの冒頭では、新たな挑戦への決意が感じられる9人の姿が映し出されている。1人で立つKのまわりに一気に群衆が押し寄せると、メンバーたちと群衆は水しぶきをあげながら激しくぶつかり合う。映像の終盤には、大きなオオカミの群れとなって結束した9人の姿が映し出され、巨大なエネルギーが感じられる。
きょう27日午後6時には、タイトル曲「Back to Life」のMVが公開され、音源が先行配信される。
【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAM
&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決まっている。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれた本作品は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。
きょう27日午後6時には、タイトル曲「Back to Life」のMVが公開され、音源が先行配信される。