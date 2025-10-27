江頭2:50、トルコのロケ内容を改めて謝罪 現地再訪「試食された方々にお詫び」
お笑い芸人・江頭2:50のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』の公式Xが、27日に更新。同チャンネルで公開された「トルコでのポテトチップスロケ」について、現地を再訪し、謝罪したことを報告した。
【画像】江頭2：50、トルコのロケ内容を改めて謝罪
同チャンネルでは9月、ファミリーマートとコラボした新商品『旨辛 トルコ名物 伝説のケバブ風味 ポテトチップス」を発売したことを受け、トルコで同商品を試食してもらった動画を公開した。
その後、謝罪動画をアップ。江頭とスタッフの5人で正座している内容で、スタッフは今回の謝罪動画のいきさつについて「先日、『エガチャンネル』で公開した動画の中で、ケバブ味のポルトチップスをトルコの方々に試食していただいたのですが、原材料にポークエキスパウダーが含まれておりました」とし、「トルコの方は、多くの方がイラム教徒ということで、豚肉を食することがタブーとされている中で、結果としてイスラム教の可能性がある方々に、ポテトチップスを食べさせてしまうという事態になりました」と説明していた。
この日のXでは「【ご報告】当チャンネルで公開したトルコでの動画に関し、専門家や関係各所と協議の上、ファミリーマート様を含めた関係各社と現地を再訪し、試食された方々に対してお詫びをしてまいりました。今後はこのような事態を起こさないよう留意してまいります。※当該動画は既に削除しております。エガちゃんねる」と伝えている。
【画像】江頭2：50、トルコのロケ内容を改めて謝罪
同チャンネルでは9月、ファミリーマートとコラボした新商品『旨辛 トルコ名物 伝説のケバブ風味 ポテトチップス」を発売したことを受け、トルコで同商品を試食してもらった動画を公開した。
この日のXでは「【ご報告】当チャンネルで公開したトルコでの動画に関し、専門家や関係各所と協議の上、ファミリーマート様を含めた関係各社と現地を再訪し、試食された方々に対してお詫びをしてまいりました。今後はこのような事態を起こさないよう留意してまいります。※当該動画は既に削除しております。エガちゃんねる」と伝えている。