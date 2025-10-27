モロゾフから新作♡ダブルキャラメルの濃厚クリームチーズケーキ

モロゾフから、甘くほろ苦いキャラメルと濃厚クリームチーズを組み合わせた新作チーズケーキ「クリームリッチチーズケーキ（ダブルキャラメル）」が登場♡デンマーク産クリームチーズ“Arla BUKO”を使用し、表面は香ばしく、中はとろりと滑らかな口当たりに。甘さと苦み、チーズの酸味が絶妙に調和した特別な味わいは、2025年11月1日から30日まで全国の洋生菓子販売店舗で楽しめます。

キャラメルとチーズの贅沢なハーモニー



クリームリッチチーズケーキは、甘さしっかりのキャラメルと苦みの強いキャラメルの2種類をブレンド。

濃厚なクリームチーズとの相性は抜群で、口に入れた瞬間とろりと溶け、表面の香ばしさと中の滑らかさのコントラストが楽しめます。

甘さ・苦み・酸味の三位一体の味わいは、この季節だけの特別な一品です。

【ココナッツサブレ×ビアードパパ】夢のコラボ再登場♡幸せ広がるシュークリーム味

期間限定！香ばしく濃厚な特別感



2025年11月1日（土）～11月30日（日）までの限定販売。価格は1,620円（税込）で、全国の洋生菓子販売店舗で購入可能です。※11月10日～12日は取り扱いなし。

一部店舗で取り扱いがない場合がありますのでご注意ください♡秋冬の贅沢なティータイムやギフトにもぴったりの逸品です。

モロゾフで楽しむ特別なチーズケーキ♡



甘さとほろ苦さの絶妙なバランスが魅力の「クリームリッチチーズケーキ（ダブルキャラメル）」は、モロゾフならではの丁寧な味づくりが光る特別なスイーツ♡

香ばしい表面ととろりとした中身の食感のコントラストを楽しみながら、贅沢なティータイムをぜひ堪能してください。販売期間は11月1日～30日まで、全国の洋生菓子販売店舗で。