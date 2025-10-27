東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6513　高値0.6529　安値0.6493

0.6566　ハイブレイク
0.6548　抵抗2
0.6530　抵抗1
0.6512　ピボット
0.6494　支持1
0.6476　支持2
0.6458　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5750　高値0.5774　安値0.5738

0.5806　ハイブレイク
0.5790　抵抗2
0.5770　抵抗1
0.5754　ピボット
0.5734　支持1
0.5718　支持2
0.5698　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3996　高値1.4039　安値1.3974

1.4097　ハイブレイク
1.4068　抵抗2
1.4032　抵抗1
1.4003　ピボット
1.3967　支持1
1.3938　支持2
1.3902　ローブレイク