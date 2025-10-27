東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6513 高値0.6529 安値0.6493
0.6566 ハイブレイク
0.6548 抵抗2
0.6530 抵抗1
0.6512 ピボット
0.6494 支持1
0.6476 支持2
0.6458 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5750 高値0.5774 安値0.5738
0.5806 ハイブレイク
0.5790 抵抗2
0.5770 抵抗1
0.5754 ピボット
0.5734 支持1
0.5718 支持2
0.5698 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3996 高値1.4039 安値1.3974
1.4097 ハイブレイク
1.4068 抵抗2
1.4032 抵抗1
1.4003 ピボット
1.3967 支持1
1.3938 支持2
1.3902 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6513 高値0.6529 安値0.6493
0.6566 ハイブレイク
0.6548 抵抗2
0.6530 抵抗1
0.6512 ピボット
0.6494 支持1
0.6476 支持2
0.6458 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5750 高値0.5774 安値0.5738
0.5806 ハイブレイク
0.5790 抵抗2
0.5770 抵抗1
0.5754 ピボット
0.5734 支持1
0.5718 支持2
0.5698 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3996 高値1.4039 安値1.3974
1.4097 ハイブレイク
1.4068 抵抗2
1.4032 抵抗1
1.4003 ピボット
1.3967 支持1
1.3938 支持2
1.3902 ローブレイク