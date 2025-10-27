日本一かわいいJCを決める「JCミスコン2025」ファイナリスト14人決定
“みんなで選ぶ、日本一かわいいJCを決める“コンテスト「JCミスコン2025」では、敗者復活戦を勝ち抜いた2人を加え、全国の頂点を目指す全ファイナリスト14人が確定した。
【個別ショット】日本一かわいいJCを決める「JCミスコン2025」ファイナリスト14人
同コンテストでは、これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGC teen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
全国から集まった約3万5000人の応募者の中から選ばれた14人が、いよいよ11月末に開催予定のグランプリ決定戦に挑む。
■「JCミスコン2025」ファイナリスト14人
【東日本代表：のあ（愛知県／中学1年生）】
【東日本代表：あいさ（石川県／中学2年生）】
【東日本代表：こぶえ（岐阜県／中学2年生）】
【西日本代表：みこと（福岡県／中学3年生）】
【西日本代表：えま（福岡県／中学1年生）】
【西日本代表：そら（兵庫県／中学1年生）】
【ファーストファイナリストGP：さら（秋田県／中学2年生）】
【セカンドファイナリストGP：しおん（福岡県／中学3年生）】
【ミクチャ審査代表：るう（茨城県／中学3年生）】
【candy magic審査代表：ほの（鹿児島県／中学1年生）】
【eプリ審査代表：あいら（静岡県／中学1年生）】
【中一ミスコンGP：みゆあ（山口県／中学1年生）】
【敗者復活枠：こと（千葉県／中学1年生）】
【敗者復活枠：あいる（愛知県／中学2年生）】
