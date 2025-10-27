癒やしの釣りはいかが―。ようやく長い長い残暑も過ぎ去り、秋の気配が漂ってきた浜名湖で五目釣りを満喫しました。ヒイラギから始まり、ヘダイが爆釣！ メゴチやクロダイなどもつり上げ、五目ならぬ“六目”を達成！ のんびりと自然を感じる釣行で、心も体も大満足でした。

暑さが和らぐ夕方、のんびりと浜名湖で五目釣りを楽しんできました。今回の相棒は漁師のノッチと、旦那（私の夫）の「ぶんちゃん」。普段は漁に出ているノッチの船に乗せてもらい、のんびりとした時間の中でサオを出しました。

エサはイソメ。仕掛けはハゼ用の小さな針に軽い天秤をつけ、船の上からそっと落としたり、軽く投げて探ったり。五目釣りの醍醐味（だいごみ）は、何が釣れるか分からないドキドキ感にあります。

最初のうちはヒイラギばかり。小気味よくサオ先を揺らすアタリはあるものの、なかなか違う魚が顔を見せてくれません。それでも湖面を渡る風が気持ちよく、会話を楽しみながらの釣り時間。しばらくしてノッチが「場所を変えてみよう」と船を移動。これが大正解でした。

仕掛けを落とすたびに強い引きがあり、ヘダイが次々とヒット！ 引きも強く、サイズも良型。食べる分だけキープして、あとは優しくリリース。ぐっとサオを絞り込んだのはメゴチ。江戸前天ぷらでも人気の高級ネタで、これには思わず笑みがこぼれます。他にもクロダイ、クロサギ、小マダイなどが顔を見せ、気づけばなんと色々な魚が６種類も。五目釣りどころか“六目釣り”になりました。

その日の話題は尽きず、魚種によって季節ごとに変わる浜名湖の豊かさに改めて感謝！ 次はどんな魚に出会えるか、また来ようと話しました。

ちなみに大本命はシロギスだったのですが、六目釣りを達成したのに、この日は、なぜか姿を見せず（笑）。それでも終始アタリが絶えず、笑顔の絶えない一日となりました。のんびりした浜名湖の時間、最高のリフレッシュ釣行です。

（三浦 愛）

ヘダイとメゴチのアグロドルチェ

▽材料 ヘダイ３尾分、メゴチ３尾分、片栗粉適量、塩少々、コショウ少々、揚げ油適量、赤玉ねぎ１個、酢大さじ３、砂糖大さじ２、水１００ミリリットル、オリーブオイル大さじ２、くるみ大さじ２、イタリアンパセリ適量

▽作り方

〈１〉ヘダイとメゴチは３枚下ろしにして水気をよく拭き取り、塩・コショウを軽く振る。全体に片栗粉を薄くまぶす。

〈２〉１８０度の油で、カリッと色づくまで揚げる。

〈３〉フライパンにオリーブオイルを入れ、スライスした赤玉ねぎを中火でしんなりするまで炒める。そこへ酢、砂糖、水を加え、ひと煮立ちさせる。

〈４〉揚げた魚を耐熱皿に並べ、熱々のソースを上からかける。くるみとイタリアンパセリを荒みじん切りにし、まぶす。

〈５〉そのままでもおいしいが、少し冷まして味をなじませるとより深みが出る。冷やしても◎。