連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。26日（同27日）にアンドレス・ヒメネス内野手（27）が会見を行った。

1勝1敗で迎える第3戦。第1戦は強力打線が終盤につながって3本塁打11得点で快勝。しかし、第2戦ではドジャースの山本由伸投手に1得点のみで完投を許した。ドジャースの誇る強力先発陣をどう打ち崩すかが、勝敗のカギを握る。

ド軍は第3戦にグラスノー、第4戦に大谷翔平投手が先発する。ヒメネスはグラスノーについて「速球に備えることを意識してる。彼の速球はエリートレベルだ。すごくいい投手だから、とにかく速球に合わせて、タイミングを取れるようにしている」と語った。

さらに大谷については「100マイル（約161キロ）を投げて、スライダーもスプリットも一級品。もちろん今はグラスノーに集中して準備してるけど、たぶん火曜（28日の第4戦）に当たると思う。だから、その時に大谷への準備をするよ」と話した。

チームについては「（強みは）どんな状況でも諦めない姿勢だと思う。試合を落としても、また立ち直る。その点は本当にいい仕事ができていると思う。シーズン序盤は良くなかったけど、そこから立て直して今この位置にいる。カナダのために勝ちたいと思っている」と第3戦へ向けての思いを口にした。