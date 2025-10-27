¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¯¶â¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾Íè¡¢¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç³Ý¶â¤òµò½Ð¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤òÁª¤Ó³Ý¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¸¶Â§60ºÐ°Ê¹ß¡¢³Ý¶â¤È¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤Î¹ç·×³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÑÎ©¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÀÑÎ©¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤Á¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÑÎ©³Û¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢²È·×¤ò¸«Ä¾¤¹
Ç¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤Æ¡¢ÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥óÅù¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ë»×¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸òºÝÈñ¤Ï¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ÆÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¯
¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
60ºÐ¤Ï½½Ê¬¤ËÆ¯¤±¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤Ç·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ä¾üÂ÷¶ÐÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯¶â¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È¡£º£¤¹¤°¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ö»ä¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤âÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê50Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
A¡§Ç¯¶â¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤È²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ç¯¶â¼õµë³Û¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢¾Íè¡¢¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¯¶â¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾Íè¡¢¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç³Ý¶â¤òµò½Ð¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤òÁª¤Ó³Ý¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¸¶Â§60ºÐ°Ê¹ß¡¢³Ý¶â¤È¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤Î¹ç·×³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÑÎ©¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÀÑÎ©¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤Á¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÑÎ©³Û¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢²È·×¤ò¸«Ä¾¤¹
Ç¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤Æ¡¢ÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥óÅù¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ë»×¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸òºÝÈñ¤Ï¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ÆÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¯
¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
60ºÐ¤Ï½½Ê¬¤ËÆ¯¤±¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤Ç·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ä¾üÂ÷¶ÐÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯¶â¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È¡£º£¤¹¤°¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)