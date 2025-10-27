Ž¢ÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ž£¤Î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤ËÇ¯¿ô²¯±ß¤òÅê¤¸¤ë¡Ä¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¼ÒÄ¹¤¬¸µµð¿Í3Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤
¢£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡Ö¥É¥é1Åê¼ê¡×
2023Ç¯5·î¡£¡Ö¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÅê¼ê¤ÇÄÌ»»13¾¡¤òµó¤²¤¿ºù°æ½Óµ®¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤ÎÍ½Áª¤ò»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¾ì¤Ç°§»¢¤·¤¿¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¿ØÅÄ¶©¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢°úÂà¤·¤¿ºù°æ¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
È¾Ç¯¸å¡¢¤½¤Î¾éÃÌ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºù°æÅê¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¡£Ìó1Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ï±þ±ç¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Êºù°æÅê¼ê¡Ë
ºù°æÅê¼ê¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î2ÂçÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç°ìµå¤Î¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤Î¤¬¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
É®¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Çºù°æÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ë»î¹ç¤ò¿ô»î¹ç¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥È¥·¤Á¤ã¤ó¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤è¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¿¡£¤½¤ì¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¾ï¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê²áµî¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¢£¸µ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬3¿Í¤â²ÃÆþ
¤½¤Îºù°æÅê¼ê¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤éº£Ç¯¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤¬üâ¶¶Í¥µ®Åê¼ê¤À¡£ÄÌ»»18¾¡¤Îº¸ÏÓ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆþ¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤â¡¢±þ±ç¤ÎÇ®ÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±þ±ç¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë²ñ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡Êüâ¶¶Åê¼ê¡Ë
³Æ¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¼Òµó¤²¤Æ¤ÎÇ®¿´¤Ê±þ±ç¹çÀï¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Î±þ±ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ïÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹ÌîµåÉô¤Ë¤ÏµÆÅÄ³ÈÏÂÆâÌî¼ê¤âº£Ç¯ÆþÃÄ¤·¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½Ð¿È¤Î3¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤Ï1¥Á¡¼¥à¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï3¿Í¤Þ¤ÇÅÐÏ¿²ÄÇ½¤À¤¬¡¢3¿Í¤È¤âÆ±¤¸¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌîµåÎ¥¤ì¤Ç¤â¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
Ìîµå³¦¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÌîµåÎ¥¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÌîµå¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìîµå¿Í¸ý¤Ï161Ëü3156¿Í¡Ê2007Ç¯¡Ë¤«¤é93Ëü9605¿Í¡Ê2023Ç¯¡Ë¤È16Ç¯´Ö¤ÇÌó4³ä¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÌîµåÎ¥¤ì¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤Ï1Ëü1884¿Í¡Ê2007Ç¯¡Ë¤«¤é1Ëü1966¿Í¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë¤Ï´ë¶È¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢´ë¶È¥Á¡¼¥à¤Î¿ô¤â¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¥Á¡¼¥à¿ô¤Ï1963Ç¯¤Ë237¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑÊø²õ¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê2010Ç¯¤Ë¤Ï72¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï92¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤äÂç¾¼ÏÂÀ½»æ¤Ê¤É¤¬ÇÑÉô¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌîµåÉô¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Î´ë¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢ÌîµåÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤â´Þ¤á¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡Éþ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤¬ÌîµåÉô¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÚÂ¼â«°ì¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤¬ÌîµåÉô¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥±
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¡È°ìÂÎ´¶¡É¤È¡ÈÀª¤¤¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÏ©Àþ¤òÌÜ»Ø¤¹·Ð±ÄÀïÎ¬¾å¡¢¼«¼ÒÊªÎ®¤Îµ¡Ç½¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»°½Å¸©°Ë²ì¾åÌî¤ËÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÛÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬ÌîµåÉô¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¡Ë
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÏÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¹¤°²£¤Ë¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤äÆÈ¿ÈÎÀ¤òÊ»Àß¤·¤¿ÌîµåÉô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîµåÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç¯´Ö1400»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³¤ÎËµ¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÈ®Þã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊÈà¤é¤¬ÊªÎ®¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤â¡È¤¤¤¤µ¤¡É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
µÆÅÄÁª¼ê¤ÏÆÈ¿ÈÎÀ¤Ë½»¤ß¡¢¤¹¤°²£¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸áÁ°Ãæ¤Ï½Ð²ÙÃ´Åö¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡ÊÌîµå¤â¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡£¿§¡¹Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤ä²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬¿§¡¹¤ÈÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîµåÌÌ¤Ç¤â´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµÆÅÄÁª¼ê¡Ë
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È55Ç¯ÌÜ¡£¼Ò°÷¤Ï432¿Í¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï183²¯±ß¡Ê25Ç¯2·î´ü¡Ë¤À¡£³¤³°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢º£¤ä³¤³°Å¹ÊÞ¿ô¤Ï107Å¹ÊÞ¡Ê10·îËö»þÅÀ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç56¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ìîµå°Ê³°¤Ë¤âÄ¹Ç¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷»Ò½ÀÆ»¤äÂîµå¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï56¸Ä¤Ë¤â¾å¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤ËÇ¯´Ö¿ô²¯±ß¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀª¤¤¤È°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤Î¼Ö°Ø»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î»Ù±ç¤À¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¼Ö°Ø»Ò¤Î´óÉÕ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Áª¼ê¤Î¿Æ¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¡£´ë¶È¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷»Ò½ÀÆ»¤Î»Ù±ç¤âÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤ËÆ»¾ì¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂîµå¤â¡¢¡ÊÊ¡¸¶¡Ë°¦¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢ÀÐÀî²Â½ã¤¬Íè¤Æ¡¢Ê¿ÌîÁáÌð¹á¤¬Íè¤Æ¡£È¬Èø¤ËÂÎ°é´Û¤ò·ú¤Æ¤Æ¤½¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î3¿Í¤¬¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³Í¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ï¤ë¡£
¤»¤ä¤±¤É¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡£Á´Á³°ú¤Î±¤á¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤Î¤ò°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¹ñ¤Î°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£ËÜ¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é²ÁÃÍÉÕ¤¤¤¿¤ó¤ä¤â¤ó¡×¡ÊÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¡Ë
¢£Áª¼ê¤òÀëÅÁ¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ÆÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äÀëÅÁ¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¼ÂÎÏ¤¢¤ë¤â¤ó¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë»È¤ª¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥±¥Á¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤è¤¦¤È¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¼«¿È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦È¬Èø¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¤Ë¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤È¼ÒÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò°÷¤Î²ÈÂ²¤ä¼è°úÀèÍÍ¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤ÇÈà¤é¤Î»î¹ç¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°ìÂÎ´¶¤äÀª¤¤¤ÏËÜ¶È¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ºù°æ¤¯¤ó¤¬Éüµ¢¸åÁá¡¹¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢üâ¶¶¤¯¤ó¤ÈµÆÅÄ¤¯¤ó¤âÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºù°æ¤¯¤ó¤Ï¤¦¤Á¤ÎÂç¹õÃì¡¢40ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸åÇÚ¤Ë¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¢£¸µ¥×¥í¤¬¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¸½ºß¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áµ¦ÃÏ¶è¤Ç¤Ï»°É©½Å¹©West¤ËËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤È»³²¼¹ÒÂÁ³°Ìî¼ê¡Ê¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢ÆüËÜ¿·Ìô¤Ë¸Íº¬ÀéÌÀÅê¼ê¡Ê¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¡Ë¡¢YBS¤Ë²ÃÆ£Î÷ÆâÌî¼ê¡Ê¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤é¤â¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ºù°æ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥í¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤Ê¡Ø²¶¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤¹¤°¤Ë¤¤¤í¤¤¤íºù°æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥Ã¥×Á°¤äÎý½¬¸å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿ØÅÄ´ÆÆÄ¡Ë
üâ¶¶Åê¼ê¤ÏÆþÃÄÅö½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯9·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡£7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¢£¥×¥í¤È¼Ò²ñ¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤·¤Æ
¡ÖµÆÅÄ¤âüâ¶¶¤â¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÉé¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ÉáÄÌ¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ê¿ØÅÄ´ÆÆÄ¡Ë
¥×¥íÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ò¸«¤ÆËÍ¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êüâ¶¶Åê¼ê¡Ë
¡Ö¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ØÅÄ´ÆÆÄ¡Ë
¢£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ù±ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¡Ä
¥×¥íÌîµå¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ËÍè¤Æ³èÌö¤·¡¢ºÆ¤Ó¥×¥íÌîµå¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºù°æÅê¼ê¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢²¿Ç¯¸å¤«¤Ë»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â²¿¤«³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºù°æÅê¼ê¡Ë
¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥í¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ï¥Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë
ºÇ¸å¤ËÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤ÎÌÜ¤Î¹õ¤¤¤¦¤Á¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ù±ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤âÎå¤ß¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
----------
½ÕÀî ÀµÌÀ¡Ê¤Ï¤ë¤«¤ï¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦´ØÀ¾Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
´ØÀ¾Âç³ØÌîµåÉô¤Ç³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ´ØÀ¾³ØÀ¸Ìîµå6Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³èÌö¡£ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡¢1985Ç¯ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£ÊóÆ»¶É»£±ÆÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¡×¼èºà¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊóÆ»µ¼Ô¤Ë¡£¿À¸Í»Ù¶ÉÄ¹¡¢»ÊË¡¥¥ã¥Ã¥×¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¥¥ã¥Ã¥×¤òÎòÇ¤¤·¡Ö¹Ã»³»ö·ï¡×¡ÖÀ¾À®Ë½Æ°¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»ö·ï¡¢»ö¸Î¡¢ºÛÈ½¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£ºå¿ÀÂç¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¤ÎÇñ¤ê¥Ç¥¹¥¯¡£1997¡Á2001Ç¯NNN¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ù¶ÉÄ¹¡£¡Ö¥Ú¥ë¡¼¤ÎÆüËÜÂç»È¸øÅ¡¿Í¼Á»ö·ï¡×¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ëÂÇ¤Á¾å¤²¡×¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ð¥¤¥ó¹â¹»½ÆÍð¼Í»ö·ï¡×¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¥¿¥ó¥«¡¼ÌýÏ³¤ì»ö¸Î¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤Àø¿å´Ï¤È¤¨¤Ò¤á´Ý¾×ÆÍ»ö¸Î¡×¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊóÆ»ÉôÄ¹¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ÂÔ¶ø²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤òÎòÇ¤¡£2007¡Á19Ç¯¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£ÊÆÂçÅýÎÎÁªµó¡Ê4²ó¡Ë¡¢ÊÆÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¸½¾ì¼èºà¡£ÆÉÇäµð¿Í·³¡¦ÊÔÀ®ËÜÉô¼¡Ä¹·ó¹ñºÝÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ2022·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª½Ð±é¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£´ØÀ¾Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£¸½ºß¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ÏRSK»³ÍÛÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¢ÅìµþMX¥Æ¥ì¥Ó¡ÖËÙ½áLive Junction¡×¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¡Ö½ÕÀîÀµÌÀ¤ÎÄ«¤«¤é¿¿·õ¾¡Éé¡×¡¢¡Ö½ÕÀîÀµÌÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Ä¾µå²òÀâ¡×¤Ê¤É¡£¡ÖLINE¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¾Þ¡¡24Ç¯5·î¡Á7·î´ü¡×¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¡Ø¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÎÈëÌ© ¡ÁÂçºåÈ¯¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤¬Á´¹ñ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¼ñÌ£¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°´ÑÀï¤ÈÊõÄÍ²Î·à´Õ¾Þ¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦´ØÀ¾Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø ½ÕÀî ÀµÌÀ¡Ë