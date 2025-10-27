11ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤Ž¤¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÍèÆüÄ¾Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿"¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼"¤ÎÃæ¿È
¢£ÍèÆü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È11ºÐÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ½÷À¡É
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè4½µ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Åìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£²øÃÌ¹¥¤¤Ç¼ñÌ£¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£10·î27Æü¤«¤é¤ÎÂè5½µ¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼È¬±À¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÍèÆü¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Î½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î½÷À¤ÎÌ¾¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¡£1861Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÈ¬±À¤è¤ê11ºÐÇ¯²¼¤À¡£»í¤ò½ñ¤¡¢Ê¸·Ý¤ò°¦¤¹¤ëÊ¸³Ø¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ø»à¼Ô¤Î°¦¡Ù¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤òÊé¤Ã¤ÆÈà¤¬Ê¸·ÝÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿·Ê¹¼Ò¡¢¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ç¥â¥¯¥é¥Ã¥È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÂÐÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï1887Ç¯º¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü¤ê¡¢»¨»ï¡Ø¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Î¡¼¥¹¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»¨»ï¤Ë´ó¹Æ¡¢Ê¸ÃÅ¤Î²Ö·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÈ¬±À¤Ï¡¢ÌµÌ¾¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤À¤Ä¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¹©Æ£ÈþÂå»Ò¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¿òÇÒ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Ï¡¼¥ó¡¡76Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤Î½÷À¤È¤Î¸òÎ®¡×¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù1995Ç¯4·î¹æ¡Ë
¢£È¬±À¤Ï¸åÇÚ¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿
¿òÇÒ¤È¤Ï¤¤¤¦¤¬¡¢È¬±À¤Ï11ºÐÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í§¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡§¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡ËÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¿§Çò¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¹õ¤¤Æ·¤È¹õ¤¤È±¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤òÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÃÎÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ö¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Ï¡¼¥ó¡¡76Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤Î½÷À¤È¤Î¸òÎ®¡×¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù1995Ç¯4·î¹æ¡Ë
¤³¤ì¤À¤±Ç®¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¬±À¤Ï·ë¶É¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£16ºÐ¤Î»þ¤Î»ö¸Î¤Ç¼ºÌÀ¤·¤¿º¸ÌÜ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤êÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯²¼¤ÎÈþ½÷¤Ë¹ðÇò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤Ê¤É¡¢»ý¤Æ¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ðÇò¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¬±À¤Ï¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÔî¤·¤¤¿ô¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÔî¤·¤¤¿ô¤Î½ñ´Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
Çä¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬Ê¸ºÍ¤Ë°î¤ì¤¿È¬±À¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¥é¥Ö¤ò±£¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¡¢¶Ë¤á¤ÆÈþ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×
»à¸å´öÅÙ¤«´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿ËÄÂç¤Ê½ñ´Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë°¸¤Æ¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1889Ç¯¤ËÈ¬±À¤¬Á÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¡¢¶Ë¤á¤ÆÈþ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂè6´¬¡¡Âè°ì½ñË¼¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ê»æ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ë¿Æ¤·¤ß¤ò¼º¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Ê¸³ØÅª¤À¤¬¥é¥Ö¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤¬¤Ï¤·¤Ð¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤â¡£
¤¿¤Þ¤Ë°©¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇË¬Ìä¤Î»þ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎË¬Ìä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢µðÂç¤ÊÅ´¤ÎÍò¤Î¿á¤¤Þ¤¯¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤¢¤Ê¤¿°Ê³°¤ò¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ï¡¼¥ó³¨Æþ½ñ´Ê¡ÙÍº¾¾Æ²½ÐÈÇ¡¡1991Ç¯¡Ë
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾ðÇ®Åª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢È¬±À¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë°¸¤Æ¤¿Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Èµ¤·¤¿¼ê»æ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£È¬±À¤Î¡ÈÅìÍÎ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡É¤¬¡¢¸åÇÚ½÷À¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À
ÊÌ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì´¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¼ê»æ¤Ë½ñ¤ÄÖ¤Ã¤ÆÁ÷¤ë¡£19À¤µª¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê´ñÌ¯¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÈ¬±À¤Î»à¸å¡¢½ñ´Ê½¸¤òÊÔ»¼¤·ÅÁµ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿½ñ´Ê½¸¤Ë¤Ïºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢¼ê»æ¼«ÂÎ¤ò°¸ÀèÉÔÌÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¬±À¤ÎÊ¸³ØÅªºÍÇ½¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸ø¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÎø¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿È¬±À¤Ë¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£1889Ç¯¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡Ø¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù»ï¤Î´ë²è¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥ô¥§¥ë¥Ì¤Î¾®Àâ¡ØÈ¬½½Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ¡Ù¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï76Æü´Ö¤ÇÀ¤³¦¤ò°ì¼þ¤·¡¢½÷À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¶¥Áè¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØEighty Days¡Ù¡Ê2013Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ë¤ÎÃø¼Ô¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢Æ±½ñ¤Î½ÐÈÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÈÈ¬±À¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¶ËÅì¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤ÎÅìÍÎ¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤¬¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜË¬Ìä¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£Îø¿´¤Ï¡¢¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë½Áö
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÂÚºß¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÆü´Ö¤Ë²á¤®¤º¡¢À¤³¦°ì¼þ¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¤È¤Î¶¥Áè¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÊ¸ÃÅ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¾À¼¤ò³ÎÎ©¤·¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î½÷À¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¡¢È¬±À¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÆ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î½ÐÈ¯¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢È¬±À¤ÎÎø¿´¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1890Ç¯3·î¡¢ÅÏ¹ÒÄ¾Á°¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀ©¸æÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²ÙÂ¤¤ê¤ò½ª¤¨¤ëÁ°¤Ë1¡¢2¹Ô¤Û¤É¤¢¤Ê¤¿¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¤½¤¦½ñ¤»Ï¤á¤¿È¬±À¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ì¿¿¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¡×
40ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é±ó¤¤°Û¹ñ¤ØÎ¹Î©¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÁê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤¯¤·¤ÆÈ¬±À¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢1890Ç¯4·î4Æü¡¢²£ÉÍ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¢£»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¡ÈÈà½÷¤ÎÌ¾Á°¡É¤òÈ¯²»¤µ¤»¤¿
¤½¤ó¤Ê¼ê»æ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢È¬±À¤òÂº·É¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ï¥¼¥í¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¬±À¤Ï¡¢ºÍÇ½¤¢¤ëÊ¸³ØÃç´Ö¤Î°ì¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1891Ç¯1·î¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥È¥â¥¢¤È·ëº§¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÆüËÜ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿È¬±À¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±·î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ§¿Í¤Î¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤«¤éÈ¬±À¤Ï¡¢¡ÖDear devilishly delightful old fellow¡Ê¤ª¤ª¡¢°Ëâ¤¸¤ß¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¸Å¤Í§¤è¡Ë¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÀï¤¤¤ÎÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£»ä¤Î²º¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤É¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¡Ê¡ØThe Life and Letters of Lafcadio Hearn, Volume II¡Ù¡Ë¡£
¤µ¤é¤ËÈ¬±À¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦½ñ¤¯¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤À¤è¡ª¡¡Èà½÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¶Ã¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï»ÕÈÏ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë±Ñ¸ì¤ÎÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¡¢²¿ÅÙ¤â¹õÈÄ¤ËÈà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¡¡À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ê¤Þ¤ê¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥ê¡¼¥µ¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Ó¡¼¥¹¥é¥ó¡ª¡Ù¤ÈÈ¯²»¤¹¤ë¤ó¤À¡£Well, well, well!¡½¡½·¯¤ÏºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¤ä¤Ä¤À‼
¢£¸åÇÚ½÷À¤Ï¡ÖÈ¬±À¤ÎÊ¸³ØÅª²ÁÃÍ¡×¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¶µ»Õ¤¬¼ø¶ÈÃæ¤ËÊÒÁÛ¤¤¤ÎÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò²¿ÅÙ¤â¹õÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÈ¯²»¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î·ëº§Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Í§¿Í¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç´ò¡¹¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈ¬±À¼«¿È¡¢¥»¥Ä¤È»ö¼Â¾å¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÌäÂê°Æ·ï¤À¡£¤¤¤ä¡¢19À¤µª¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤«¤·¤¤¡£
ºÊ¡Ê´û¤Ë»ö¼Âº§¤ÎÁê¼ê¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤Î·ëº§¤òÊ¹¤¤¤ÆÍÙ¤ê¶¸¤¤¡¢¤½¤Î½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ø¶È¤Ç²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤ÆÀ¸ÅÌ¤ËÈ¯²»¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÍ§¿Í¤Ë¼«Ëý¤²¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢Îø°¦´¶¾ð¤ÎË½Áö¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÊÌ¤Î¼¡¸µ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ï¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò²¿ÅÙ¤âÈ¯²»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ê»æ¤ò¡¢»à¸å¤ËÊÔ»¼¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÈ¬±À¤Î½ã¿è¤¹¤®¤ë¡Ê¤½¤·¤Æ¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¡Ë¾ðÇ®¤ò¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÊ¸³ØÅª²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬È¬±À¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÈ¬±À¤Î²ÈÂ²¡×¤«¤é¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¾®Àô²È¤Î¿Í¡¹¤Î°õ¾Ý¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤À¡£È¬±À¤Î»à¸å¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤¬È¬±À¤Î¶ÈÀÓ¤òÃÎ¤í¤¦¤È²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ÆÍè¤¿¡£È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£42Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Ë¥ó¥Ê¡¦¥±¥ó¥Ê¡¼¥É½÷»Ë¤ÈÌÀ¼£44Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥Ã¥È¥â¡¼¥¢É×¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¸²Ãø¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í×Ë¾É÷ÂÎ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°Æ°ºî¤Ë¤â¿Ó¤À¤·¤¤º¹¤ò»ä¶¦¤ÏÇ§¤á¤¿¡Ö¥¯¥£¡¼¥ó¤È¥¦¥£¥Ã¥Á¤Îº¹¤Ç¤¹¥Ê¡ª¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¿Í¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡Ê¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ë¡£
È¬±À¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÈ¬±À¼«¿È¤ÏÈà½÷¤Î·ëº§¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°Ê¹ß10Ç¯¤Û¤É¼ê»æ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢Ïª¹ü¤Ë¥é¥Ö¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÍÇ½¤ÏÊÌ¤À¤ÈÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢»à¸åÅÁµ¤Þ¤Çµ¤·¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÀ»¿Í¤«¤Ê¤Ë¤«¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åö»þ¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤¼Æó¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹©Æ£ÈþÂå»Ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î±ó±ï¤È¤¤¤¦Ï·½÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¾Ú¸À¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃË¡¢¤½¤é¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¤«¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÃË¡£¤¢¤Î¿Í¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤¿¤â¤Î¤À¤ï¡£Æó¿Í°ìÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡×¡Ê¡Ö¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Ï¡¼¥ó¡¡76Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤Î½÷À¤È¤Î¸òÎ®¡×¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù1995Ç¯4·î¹æ¡Ë
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤È¤ÏÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤ÎÎø°¦¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë