27日（月）太平洋側は晴れ、日本海側では雨や雪が降るでしょう。北風が強まり、近畿では木枯らし1号か。

＜27日（月）の天気＞

低気圧が東へ離れ、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。低気圧は夜にかけてオホーツク海に進み、北日本を中心に強い寒気が流れ込む見込みです。北海道から山陰にかけて日本海側で雨が降り、北海道や東北北部の山沿いでは夜は雪に変わるでしょう。特に北海道上川・留萌地方では平地でも雪の積もるところがあり、最大瞬間風速30メートルの暴風が吹くおそれがあるため、ふぶくような降り方になりそうです。

一方、太平洋側では晴れるところが多いですが、全国的に北風が強まり、近畿では木枯らし1号が吹く可能性があります。夜になるほど空気がヒンヤリ、風冷えとなるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

日中は各地でこの時期らしい気温になりそうです。朝より夜の方が気温が低くなりますのでお気をつけください。札幌 14℃（±0）、仙台 20℃（＋4）、新潟 19℃（＋2）、東京 22℃（＋6）、名古屋 22℃（＋1）、大阪 22℃（＋1）、鳥取 20℃（-2）、高知 25℃（-3）、福岡 21℃（-3）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

28日（火）〜30日（木）は晴れるところが多いですが、日差しがあってもヒンヤリとしそうです。31日（金）と11月1日（土）は広く雨になるでしょう。沖縄はくもりや雨の日が多くなる見込みです。

■札幌〜名古屋北海道では29日（水）にかけて雪が降りやすく、東北日本海側や北陸も冷たい雨が降るでしょう。関東や東海は30日（木）頃まで晴れる見込みです。週末は各地で雨・風強まって荒れた天気になるおそれがあり、注意が必要です。