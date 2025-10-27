日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の新番付を発表した。

大関経験者の高安（田子ノ浦）が西小結に入った。三役復帰から３場所で２度負け越すも、４場所連続で小結の地位をキープすることになった。 秋場所は東小結で７勝８敗。千秋楽で関脇霧島を下し、半枚降下にとどまった。

今年夏場所は東小結で６勝ながら番付運が良く、半枚降下にとどまった名古屋場所は１０勝を挙げるも、秋場所は半枚上昇のみだった。

また、安青錦が新関脇に入った。新関脇は２５年３月場所の王鵬以来の新関脇に入った。安治川部屋からは現師匠が創設してから初めて。ウクライナからは初。

初土俵から所要１３場所は小錦の同１４場所を抜き、年６場所制が定着した１９５８年以降で歴代１位のスピード昇進（幕下付け出し除く）。初土俵から負け越しなしの新関脇は１９９１年５月場所の曙以来となった。

安青錦は今年春場所の新入幕４場所連続で１１勝をマーク。４場所連続で三賞を獲得している。

〈大相撲九州場所 幕内番付〉※東、西

【横綱】大の里、豊昇龍

【大関】琴桜

【関脇】安青錦、王鵬

【小結】隆の勝、高安

【前頭１】伯桜鵬、若隆景

【前頭２】霧島、若元春

【前頭３】平戸海、宇良

【前頭４】玉鷲、欧勝馬

【前頭５】草野改め義ノ富士、正代

【前頭６】熱海富士、阿武剋

【前頭７】美ノ海、阿炎

【前頭８】一山本、金峰山

【前頭９】翠富士、翔猿

【前頭１０】大栄翔、琴勝峰

【前頭１１】獅司、狼雅

【前頭１２】藤ノ川、友風

【前頭１３】豪ノ山、御嶽海

【前頭１４】竜電、時疾風

【前頭１５】錦富士、湘南乃海

【前頭１６】欧勝海、佐田の海

【前頭１７】千代翔馬、朝紅龍

【前頭１８】明生