宇野実彩子、ハローキティとの2ショットは“自分自身を推している” 産後の体型維持のストイックな一面も明かす
AAAの宇野実彩子が24日、ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』(毎週金曜 後10:00)#8に出演。自身の推し活と、産後の体型維持について明かした。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#8では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと宇野が登場した。
スタジオでは、MC&ゲスト陣の「推し活」の話題に。宇野はハローキティとの2ショットを見せながら「みんなが大好き・キティと撮ってる自分」と“自分自身を推している”と明かし、スタジオの笑いを誘った。一方、剛力はバンドのback numberのファンクラブに入っているものの、「恐れ多すぎて」と、ファンと聞いたbuck number側から共演のオファーを全部断っていることを告白。「妄想しながら推すのが楽しい」と、その距離感の大切さを語った。
そのほか、産後も体型が変わらないと話題の宇野は「出産後も1ヶ月後にはジムに行った」とストイックな一面を披露。MEGUMIも自身の妊娠中は体重増加を8kgに抑え、「毎日2万歩歩いてた」と明かし、その徹底ぶりにスタジオは驚がくした。
