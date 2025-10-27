2025年9月に日本公開（本国は6月）を果たしたシリーズ初の実写版『ヒックとドラゴン』は、すでに第2作目の製作がしている。米公開予定は2027年6月11日だ。

大人気アニメシリーズを完璧に実写再現した『ヒックとドラゴン』続編は、2014年に米公開された『ヒックとドラゴン2』を映像化することになりそうだ。

主人公ヒック役で続投のメイソン・テムズは続編の進捗について米に尋ねられると、「トラブルにならない範囲で言えることは……、何もないかも。ないですね」と前置きしつつ、すでに制作準備に取り組んでいることを次のように語っている。

「超楽しみです。2作目は、個人的にも3部作の中でも一番好き。もう何度か話し合いはしていて、新しくイイ人たちがたくさん入ってくるんです。コンセプトアートも見たんですけど、めちゃくちゃカッコいいですよ。楽しみです！」

実写版『ヒックとドラゴン』は世界興収6.3億ドルを記録し、『スーパーマン』や『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』を超え、2025年の年間世界興収ランキング6位に入る大ヒットに。今後も続編や展開が期待できる、新たなドル箱シリーズとなりそうだ。米フロリダ州のユニバーサル・オーランド・リゾート内にオープンしたばかりの「ユニバーサル・エピック・ユニバース」では、『ヒクドラ』の世界に入れるテーマパーク「ヒックとドラゴン - バーク島」も登場しており、その世界観の味わいをますます深めている。

『ヒックとドラゴン2』の撮影時期や、新キャストなどに関する詳細はまだ不明。続報を楽しみに待とう。

