長い美脚丸出し！TWICE・ナヨンの肉体美浮き上がる衣装姿が素敵　ミナとの密着肩乗せショットも【PHOTO】

TWICEの“歌姫”ナヨンのSNS投稿に注目だ。

【写真】美脚丸出しのナヨン

ナヨンは10月19日、自身のインスタグラムを更新。白とネイビーを基調にした「TWICE CREW+」のステージ衣装を着用した複数枚の写真を公開した。シンプルなタンクトップとショートパンツの組み合わせで持ち前の美脚を際立たせ、スポーティーで爽やかな印象を与えるスタイリングだ。

公開された写真には、メンバーのミナと寄り添うツーショットも含まれており、グループの仲の良さがうかがえる。ナヨンが着用したブルーのステージ衣装も話題となり、コメント欄には「相変わらず美しい」「ミナとのコンビが最高」といったファンの声が寄せられている。

（写真＝ナヨンInstagram）

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。