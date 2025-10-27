米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」の製作が進行中だ。ハーマイオニー・グレンジャー役を演じるアラベラ・スタントンが、撮影現場を非常に楽しんでいることを明かした。英のインタビューにて本人が語っている。

スタントンはドラマ版「ハリー・ポッター」だけでなく、2025年11月に発表されるオーディブル版シリーズでもハーマイオニーの声を担当。オーディオブックのプロモーションにて、気になるドラマ版について質問されると「あまり多くは語れないんです、ミンブルウィンブルの舌もつれの呪文をかけられていますから。ちょうど撮影が始まったところで、今のところとてもいい感じです」と魔法界になぞらえてコメントした。

友人たちが読んでいたことから、8歳のときに『ハリー・ポッターと賢者の石』を読み、シリーズが大好きになったというスタントン。ハーマイオニー役を演じることは夢だったようで、映画版のエマ・ワトソンをはじめ、これまでハーマイオニーを演じてきた俳優たちを「ずっと尊敬していた」と話す。

ハーマイオニーと自身の共通点は、「本が大好きなところ」だという。「文章を書くのも、読むことも大好き。学校は好きだけど、大好きというわけではないかな。本が、ハーマイオニーと私を強くつないでくれるものだと思います」と話した。

また、オーディオブック版については「魔法の呪文を全部聞くのが待ちきれません」と期待を語る。「ハーマイオニーは本当にたくさんの呪文を言うんです。みんなが呪文を唱える声を聞くのが楽しみ。とにかく呪文が大好きなんです」。

オーディオブック版でスタントンがハーマイオニー役を演じるのは、第3作『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』まで。かたや、ドラマ版の制作は約10年にわたる見込みとあって、スタントンのキャリアを大きく形作るものとなりそうだ。

ドラマ版「ハリー・ポッター」の主要キャストには、ハリー・ポッター役でドミニク・マクラフリン、ロン・ウィーズリー役でアラスター・スタウト、ハーマイオニー・グレンジャー役でアラベラ・スタントンが抜擢。子役には、ドラコ・マルフォイ役ロックス・プラット、パーバティ・パチル役アレッシア・レオーニ、シェーマス・フィネガン役レオ・ネビル・ロングボトム役アーリー、ローリー・ウィルモット、ダドリー・ダーズリー役アモス・キットソンらが名を連ねる。

大人キャストには、アルバス・ダンブルドア役で『教皇選挙』（2024）ジョン・リスゴー、ミネルバ・マクゴナガル役で『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）ジャネット・マクティア、セブルス・スネイプ役で「 時を戻せ、世界を救え！」パーパ・エッシードゥ、ルビウス・ハグリッド役で「ショーン・オブ・ザ・デッド」（2004）ニック・フロスト、クィリナス・クィレル役で『キング・オブ・シーヴズ』（2018）ルーク・タロン、アーガス・フィルチ役で「The Fast Show（原題）」ポール・ホワイトハウスらが起用されている。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、現在イギリスにて撮影中。2027年初頭のリリースを目指している。

