「人生は80歳からが本番だ」…78歳の数学者・秋山仁が実践する「脳が若返る生活」

数学者にリタイアはない人生は80歳からが本番だ

数学の研究を始めてから50年以上経ちますが、「人生は80歳からが本番だ」と本気で思っています。

数学は、柔軟な発想や体力が大事とされていて、それは若い人の特権のように言われます。でも、私の場合はまったく逆です。

自慢ではないのですが、還暦を過ぎてからの19年間で書いた論文の数は約70本で、60歳までに書いた数と同じくらい。年齢を重ねるほど、数学的な視野が広がり、直観が研ぎ澄まされているという感覚があるのです。

そもそも私は一度も「終活」や「老い」を意識したことがありません。ただ、振り返ってみると、「一度として同じ日を過ごさなかった」ことがずっと若々しくいられた理由なのだと実感します。

美しい定理を作るまで死んでたまるか

毎朝、その日の予定を見てワクワクしたい。そのために毎日、自分よりはるか年下の学生、異なる学問分野の研究者、さらには外国の研究者たちと会って議論するようにしています。この夏には、海外の大学の30代の教授と80歳手前の私が、飲み屋で議論して、共著論文を書きました。

ルーティンに埋没しないことが、老いを遠ざける秘訣なのだと思います。

大きな目標を持ち続けることも大切です。私は死ぬまでに、小学生でもわかるような美しい数学の定理をたくさん作りたいと思っています。数学を通して多くの人に感動を届けたいのです。

ミシガン大学に留学した時の恩師、ハラリー教授は死ぬまでに500本以上の論文を書きました。まだまだ死ねません。

