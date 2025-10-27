「生理のつらさをひとりで我慢してほしくない」バービーが「モノ配りおばさん」になると決めるまで

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。

本連載や各メディア、自身のYouTube「バービーちゃんねる」などで、生理用品や妊活など女性の身体や健康に関する情報を発信し続けているバービーさん。出産直後であっても5年半1回も休まずつづく連載「本音の置き場所」第70回は、9月28日に開催したフェムケアイベントの詳細を綴ります。

「モノ配りおばさん」になりました

この秋、私は「モノ配りおばさん」になった。

御歳41歳。おばさんというにはいかがなものかとも思ったが、「友達のお母さん」くらいの親近感を感じてもらいたくて、あえてそう自称することにした。

モノ配りおばさんとは何か。

これは決して、駅前で配っているポケットティッシュの亜種ではない。

そしてもちろん、何かの宗教やネットワークビジネスの一形態でもない。

もっと言えば、「おばさん」という語に対して抱かれる一般的なイメージ──すなわち、世話好き・話が長い・やたら差し入れを持ってくる──そうした特徴の一部を内包しつつも、それとは異なる概念である。

「モノ配りおばさん」とは、己の手でケアを配る者であり、同時に「ケアとは何か」を自問しながら配る者でもある。

つまり、これは単なる物理的配布行為ではなく、思想の実践であり、ちょっとした勇気の発露でもあるのだ。

――石破元首相退陣を労い、石破構文ふうにしてみたが、一層わからなくなってしまった。

ここからはシンプルにお伝えしていきたい。

「情報がない」人に伝えたい

これまで数多くのフェムテックイベント、または女性の活躍に関するイベントに登壇してきた。

その中で感じたのは、「来場者の方々がすでに相当な意識の高さと知識を持っている」ということだ。

SNSを続ける中で、本当に自分の健康課題に対する知識が必要な方々は、もっと別の場所にいるように感じた。

そもそも「フェムテック」という言葉をここではさらりと使っているが、この言葉を聞いたことがない人もまだまだたくさんいる。

女性という意味のフィメール（Female）と技術・テクノロジー（Technology）を合わせた造語で、女性特有の身体の悩みなどをテクノロジーで解決するということだ。余談だが、ときにエビデンスがないフェムテックグッズもあるので、「フェムテック」と書かれているものすべてがよいとは限らない。他のあらゆる商品がそうであるのと同じように。とはいえ「技術で女性の身体の悩みを解決する」のは素晴らしいことだ。

でも、生理で苦しくても仕方ないから我慢するしかない、と思っている人もいるのではないだろうか。

世の中で二極化しているジャンルが多くあるように、自分の体への意識──つまりヘルスリテラシーについても、「知っている人と知らない人」で女性の中で二極化しているように感じる。

ぜひ身近な人とも話してみてほしい。

必要な人のところに情報が行き届いていない

生理ひとつ取っても、「こんなに持っている情報が違うのか」と驚くのではないだろうか。

たとえば、生理用品はナプキン・タンポンだけではなく、月経カップや月経ディスクなどもある。

出血が大量なことを「仕方がない」と諦めるよりも、それは医師の処方を受けたほうがいい身体のサインだということもある。でも知らないと「仕方がない」と我慢するだけなのだ。

私がこういう発信を続けている理由は、女性自身に「自分で選び取ってほしい」という思いがあるからだ。

だが、本当に必要な人のところに情報が行き届いていない。

いくら発信をしていても、届いていない人のドアをノックしないことには始まらない。

これはフェムテック業界全体の課題でもある。

そうとなったら、私の出番だ。

専門家でもメーカーでもない、利権もない、ちょっとそこらへんにいそうなおばちゃんがしゃべるからこそ伝わることがある。

使ったことのない商品に高いお金を払うのは…

前置きが長くなったが、産後3ヵ月くらいの頃、「ただ出るだけではなく、自分でイベントをプロデュースしたい」という思いが芽生えた。

情報が届いていない人たちには、エンターテインメントの力でそのドアをぶち破りたい。

そして、ただでさえ億劫な「使ったことのない商品」を高いお金を払って買うのはかなりハードルが高いだろう。

それならまず、タダでサンプル品を試してもらうことならできるのではないか。そう考えた。「エンターテインメント」と「サンプル配布」。この2つの柱で、届かなかった情報を届けたい。

ただ、どうやって実現すれば良いのかわからなかった。

協力してくれそうな人は誰だろう。

以前フェムテックのイベントに私を呼んでくれた会社にDMを送ってみた。

＊＊＊

いつかバービーフェムフェスを開催したいなという夢ができたので、ご意見を聞きたくご連絡しました！

どんな形式で、とかまでは考えていないのですが、「フェムテックへの心理的ハードルを下げて楽しく参加できるお祭り」「試そうかな？と背中を押せるイベント」をやりたいのです♪

＊＊＊

すると、この3倍の文章量と熱量で返信がきた。生理や妊娠、更年期など“誰もが通る道”を少しでも楽しくできたらという思いで活動していることや、「バービーフェムフェスは絶対やってほしい」という応援の言葉。

やはり一筋縄ではいかず、この後すったもんだあって話が停滞した時期もあったが、Ly:set（リゼット）さんのおかげで開催場所の確保までこぎつけた。

100人分のサンプルセットが実現したのだが…

それは開催の約2ヵ月前。なかなか実感がわかないまま日々が過ぎていった。

その間もLy:setさんは協賛企業の募集（サンプル配布に協力してくれる企業探し）に奔走してくれた。

協力企業を探す中でYouTube制作をしたり、イベントのビジュアルを決めたり──ここまでのあれこれを、ほとんど1人の人がやってくれた。

こちらも初めての自主開催ということで、私もマネージャー陣もあたふた。

そんな中、12の企業がサンプル提供してくださり、100人分のサンプルセット、総額約18,000円相当のお渡しセットを用意することができた。

これはなんとしても届けなければ……。

協力企業が集まったのは本当に良かったのだが、そのたびにプレッシャーも増していった。

刻一刻と本番の日が近づき、ついにInstagramでイベントの呼びかけをしたが、反応はいまひとつ。

コメント欄やDMを見ても、「行くよ」と言ってくれる方は20人ほどかなと思えた。

100人分はなんとしても配り終えたい。

そもそも私の思いをちゃんと伝えられたかどうか、そしてそれを受け取ってくれる方はいるのだろうか。

日常を過ごす中で、「女性自身に選び取ってほしい」なんて思いは、どうだっていいことなのかもしれない──と、ネガティブな思いがぐるぐると頭を占領していた。

そして、エンターテインメント要素をまったく用意できていなかったこと。これが直前になって焦りを押し上げていた。

誰かが1曲歌うわけでもなく、私がネタをやるわけでもない。

こんな中で本当に人は来てくれるのだろうか。

自分だったらどうだろう。

土日は自宅の半径1キロ圏内から出ることのない私。子どもを連れてイベントに行くだなんて、相当ハードルが高い。

来てくれる人の姿をイメージすればするほど不安になった。

◇やりたいことに近づくけれど、協力してくれる人が増えたからこそ不安になるというバービーさんの気持ちもわかる……。後編「新百合ヶ丘の大型ショッピングモールでバービーが号泣した理由」では当日のことをお届けします。

【後編】新百合ヶ丘の大型ショッピングモールでバービーが号泣した理由