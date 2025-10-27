女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、第21話が放送され、第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」に突入。のちに主人公・松野トキの夫となる英語教師レフカダ・ヘブン役を演じる英俳優トミー・バストウ（34）が本格初登場を果たし、新章の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第21話は松野銀二郎（寛一郎）との別れから4年が経ち、1890年（明治23年）。松野トキ（郄石あかり）は22歳となったが、いまだ借金暮らし。しじみ売りで生活をし…という展開。

トキは得意先の「花田旅館」の主人・花田平太（生瀬勝久）ツル（池谷のぶえ）夫妻から、松江に外国人が来ると知らされる。島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）が松江中学の英語教師として招聘（しょうへい）。遊女・なみ（さとうほなみ）は給金のため、ラシャメン（妾）になろうとしていた。

同年8月30日、ついにその日が訪れる。

トキは松江初の外国人を一目見ようと親友・野津サワ（円井わん）と船着き場へ。通訳を務める錦織友一（吉沢亮）と再会を果たした。

「レフカダ・ヘブン先生がおいでになられたぞ！」。船が到着。松江新報の記者・梶谷吾郎（岩崎う大）は「100万を超える大群衆の歓迎」とメモ。トキは「天狗だ！」「おーい」と声を上げ、ヘブンに手を振った。

新キャラクターも続々。SNS上には「真・運命の人、ついに登場」「運命の人、小豆洗い（銀二郎）の次は天狗」「100万は盛りすぎw」「ヘブン、少々お疲れ気味か」「ヘブンさん、疲れたのかな？船酔いとか？」「おじじ、いつの間に子どもたちを手なずけた（笑）」「トキとサワの会話、小気味よくてずっと聴いていたい」などの声が相次ぎ、反響を呼んだ。

トキとヘブンの初対面は果たして。