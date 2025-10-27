順調に見えた住宅ローン返済も、収入減や支出増で困難になることがあります。それは、世間的に「エリート」と呼ばれる人たちも同様。「もう売却しかない」と考える前にできることはないのでしょうか？

不動産会社「あなたなら大丈夫」…年収2,000万円の自信と営業トーク

「まさか、自分がこんなことになるとは思いません、でした……」

池田大輔さん（仮名・45歳）。都内のコンサルティングファームに勤務し、年収2,000万円ほど。世間一般から見れば、まぎれもないエリートです。池田さんが都内のタワーマンションを購入したのは4年ほど前のこと。物件価格は当時で1億円を超えていました。

「正直、少し背伸びをしている自覚はありました。しかし会社から近く、不動産会社の営業担当者からも『池田様クラスですと、これくらいの物件は普通ですよ』、『年収2,000万円なら、フルローンもいけます。まったく問題ありません』と強く勧められまして」

自身の稼ぎに対する自負もあり、営業担当者からのヨイショは、池田さんにとって悪い気はしませんでした。「あなたなら大丈夫」という言葉に加えて、何よりも家族がこのタワマンを気に入ったことが購入の後押しになりました。

住宅ローンは月30万円ほどを30年で返済――返済負担率は15％ほど。まったく問題はなく、むしろローン負担は軽いものでした。繰上げ返済をして、早々に身軽になるつもりだったといいます。購入後しばらくは、順調に返済を続けていました。月30万円の返済に加え、ボーナスも併用しており、当時の収入からすれば、十分に払っていける計算でした。しかし、状況が変わり始めたのは約1年半前から。

「担当していたクライアントの業績が悪化し、私のインセンティブが大幅にカットされたんです。コンサル業は成果主義ですから、収入の変動は覚悟していましたが、これほど長期化するとは想定外でした」

月収換算が60万円台に落ち込む月も出始めたところ、追い打ちをかけたのが子どもの進学です。ちょうど次男が私立中学に入学するタイミングと重なり、教育費が想定以上にかさみました。収入が減り、支出は増える。月30万円のローン返済は、急速に家計を圧迫し始めました。

「最初のうちは貯蓄を取り崩してなんとか返済していましたが、それもそろそろ限界で……返済が滞ることもあるんです」

金融機関からの督促の連絡が、池田さんを現実に引き戻しました。「ローン返済が苦しいから引越す……プライドもありますが、もう難しい。このマンションは売却する方向で進めています」

ローン返済が困難になったら…「売却」以外の選択肢

住宅金融支援機構『住宅ローン利用者の実態調査』によれば、利用した住宅ローンの傾向は、以下の通り。

・借入金利…「年0.5％超〜年1.0％以下」が最多（45.2％）

・返済期間…「30年超〜35年以内」が最多（45.8％）

・融資率（融資額÷住宅価格）：「90％超〜100％以下」が最多（26.5％）

・返済負担率（年間返済額÷世帯年収）：「15％超〜20％以内」が最多（24.3％）

・ペアローン：「ペアローン」または「収入合asan」の利用は39.3％

・住宅ローンを選んだ理由：「金利の低さ」が最多（61.0％）

一方で、株式会社LIFULL／LIFULL HOME'Sが住宅ローンを利用中の826名を対象に行った調査によると、「住宅ローンを払いきれるかの不安」について、69.9％が「不安」と回答しています。

長期にわたるローン返済。その途中、経済状況はもちろん、個人の状況が変わらないとは限りません。返済が苦しくなることもあるでしょう。

返済が滞ったまま放置してしまうと、金融機関は担保不動産、すなわち自宅の競売手続きに進む可能性があります。競売になると、市場価格よりも大幅に安い価格で売却されてしまうことが多く、多額の残債だけが残る事態にもなりかねません。

池田さんのように「もう売却しかない」と考える前に、まず実行すべきは、借入先の金融機関へのできるだけ早い相談です。返済が苦しくなった事情を正直に説明すれば、金融機関は返済条件の変更（リスケジュール）に応じてくれる場合があります。

たとえば、「返済期間の延長」です。残りの返済期間を延ばすことで、月々の返済額を減らすことができます。また、「一定期間の元金据え置き」といって、数年間は利息のみを支払い、元金の返済は待ってもらうといった方法もあります。

もちろん、これらの措置には審査があり、総支払額が増えるといったデメリットも存在します。しかし、競売によって強制的に自宅を失う事態を回避できる可能性は十分にあります。返済が厳しいと感じたら、まずは金融機関の窓口を訪ねることが重要です。

［参考資料］

住宅金融支援機構『住宅ローン利用者の実態調査（2025年4月調査）』

株式会社LIFULL／LIFULL HOME'S『【25年7月】住宅購入者と購入検討者に『住宅ローンに関する意識調査』をLIFULL HOME'Sが実施』