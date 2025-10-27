高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の第22回が10月28日に放送予定です。

【写真】松江に上陸したヘブン

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月28日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウさん）が松江に上陸した。

大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎さん）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮さん）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初めて訪れた日本に興味津々。

錦織の話も聞かず、勝手に興味がある方へと歩き出してしまうのだった。

一方、帰宅中のトキとサワ（円井わんさん）はひょんなことからヘブンと話すことに。