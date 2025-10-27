＜残すは悪、完食は正義？＞小食の娘を「悪い子」呼ばわりするママ友【第1話まんが：カスミの気持ち】
私はカスミ。娘のマオ（5歳）を育てています。今日は習い事で一緒のチヒロさん・シズカちゃん（5歳）親子とファミレスに来ました。マオとシズカちゃんは幼稚園は違いますが、小学校が同じになる予定です。なのでお互いに交流を深めようと、これまでも習い事帰りに公園で遊ぶなどしてきました。今回ははじめて休日に遊びに行って、一緒に食事をすることになりました。しかし深い関係になればなるほど、価値観の違いも見えてくるわけで……？
メニューのお子様ランチを見て目を輝かせたマオ。私もせっかくの機会だから好きなものを食べさせたいと思って注文しました。けれどマオが食べきれずに「ごちそうさま」をすると、シズカちゃんやチヒロさんは「悪い子」だと言ったのです。
世の中には「ご飯を残すなんて許せない」という人たちがいます。ただ外食で一人前の量が決まっていると、どうしても食べきれないときはあります。そんなときはムリに完食して苦しむよりは、「ごめんなさい」と残す方がいいと思うのです。
今日は習い事で一緒のチヒロさん親子とはじめてのランチ。せっかくだからマオには好きなものを食べる楽しみを味わってもらいたいと思い、お子様ランチを注文しました。小食のマオは、これでも頑張ってたくさん食べた方なのです。
しかしチヒロさんは「残すなんて許せない」派の人だったようで……。シズカちゃんが「悪い子だよね？」と確認すると、「うん、残したら悪い子だよ」と言い放ちました。いつも残しちゃダメと教育しているから、そのスタンスを崩せなかったのは分かります。けれど面と向かって、よその子どもを悪く言わなくてもいいんじゃないでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
