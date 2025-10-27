国別対抗戦で“ボーナス”をゲット！ 日本チームは世界4位でいくら稼いだ？
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦が終了した。山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳の日本チームは決勝トーナメントに進出するも、米国、世界選抜に敗れ4位でフィニッシュした。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
通常トーナメントとは大会形式が異なるが、国を背負った戦いには賞金総額として200万ドル（約3億560万円）が用意。4位の日本チームには22万800ドル（約3370万円）が贈られ、一人当たり5万5200ドル（約843万円）を獲得した。優勝したオーストラリアは50万ドル、一人当たり12万5000ドル（約1900万円）をゲット。2位の米国は30万3600ドル、一人当たり7万5900ドル（約1160万円）を手にした。なお、この賞金は賞金ランキングには反映されない。【各チームの獲得賞金額】1位：オーストラリア50万ドル、一人当たり12万5000ドル2位：米国30万3600ドル、一人当たり7万5900ドル3位：世界選抜25万7600ドル、一人当たり6万4400ドル4位：日本22万800ドル、一人当たり5万5200ドル5位：スウェーデン17万ドル、一人当たり4万2550ドル6位：韓国15万6400ドル、一人当たり3万9100ドル7位T：タイ、中国13万5700ドル、一人当たり3万3925ドル
<ゴルフ情報ALBA.Net>
3位決定戦・決勝戦の結果
日本勢の稼ぎがえぐい！ 今季の“公式”賞金ランキング
山下美夢有、劇的パットのちょっぴり恥ずかしい裏話「緊張がヤバすぎて…」
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
通常トーナメントとは大会形式が異なるが、国を背負った戦いには賞金総額として200万ドル（約3億560万円）が用意。4位の日本チームには22万800ドル（約3370万円）が贈られ、一人当たり5万5200ドル（約843万円）を獲得した。優勝したオーストラリアは50万ドル、一人当たり12万5000ドル（約1900万円）をゲット。2位の米国は30万3600ドル、一人当たり7万5900ドル（約1160万円）を手にした。なお、この賞金は賞金ランキングには反映されない。【各チームの獲得賞金額】1位：オーストラリア50万ドル、一人当たり12万5000ドル2位：米国30万3600ドル、一人当たり7万5900ドル3位：世界選抜25万7600ドル、一人当たり6万4400ドル4位：日本22万800ドル、一人当たり5万5200ドル5位：スウェーデン17万ドル、一人当たり4万2550ドル6位：韓国15万6400ドル、一人当たり3万9100ドル7位T：タイ、中国13万5700ドル、一人当たり3万3925ドル
<ゴルフ情報ALBA.Net>
3位決定戦・決勝戦の結果
日本勢の稼ぎがえぐい！ 今季の“公式”賞金ランキング
山下美夢有、劇的パットのちょっぴり恥ずかしい裏話「緊張がヤバすぎて…」
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた