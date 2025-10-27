『ばけばけ』第22回 ヘブンが松江上陸 観衆は大興奮【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第22回が、28日に放送される。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第22回のあらすじ
ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸した。大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初めて訪れた日本に興味津々。錦織の話も聞かず、勝手に興味がある方へと歩き出してしまうのだった。一方、帰宅中のトキ（高石あかり）とサワ（円井わん）はひょんなことからヘブンと話すことに。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸した。大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初めて訪れた日本に興味津々。錦織の話も聞かず、勝手に興味がある方へと歩き出してしまうのだった。一方、帰宅中のトキ（高石あかり）とサワ（円井わん）はひょんなことからヘブンと話すことに。