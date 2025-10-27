¾ëÅÄÍ¥¤ÎÊì¡¢3ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¡¢Ì¼¤ÎÀÝ¿©¾ã³²¾è¤ê±Û¤¨¤¤¤Þ¡Ä¹äÎÏºÌ²ê¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀä»¿
¡¡ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Ëè½µ¶âÍË ¸å10:00)#8¤¬24Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£#8¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤âÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀä»¿¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾ëÅÄÍ¥¤ÎÊì¡¢¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
【写真】美男美女!顔もそっくりな柴田優ファミリー
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î3¿Í¡£º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¡È¹¬¤»¡É¤Î·Á¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£#8¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤È±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡ÊAAA¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊìÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢Â¹¤Þ¤Ç¥Ú¥Ô¡¼¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÍÛµ¤¤Ë¸ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢3ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉã¿Æ¤¬°ã¤¦5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Þ¥Þ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÎøÂ¿¤¿ÍÀ¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¡¢¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ï´é¤Ç·è¤á¤¿¤é¥À¥á¡×¡Ö¡Ê3²ó·ëº§¤·¤Æ¡ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÎø°¦Å¯³Ø¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ï¡ÖÄÌÃÎÉ½¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ë¤½¤ì¤ÏÀèÀ¸¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤ÇÀèÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤ò¼ê¤Ç¤Ø¤·ÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç6Ëü¿Í¤ÎÄÌÌõ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢1Æü19»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¤Ê¤É¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±º£¤Þ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¸ì¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¤â¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ê»Å»ö¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æó½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¤Íè¥ê¥Ê¤¬ÀÝ¿©¾ã³²¤Ë´µ¤Ã¤¿²áµî¤ò¹ðÇò¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËÆ´¤ì¡Ö³°¿©¤ÎÁ°Æü¤ÏÃÇ¿©¡×¡ÖËèÆü²¿ÅÙ¤âÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¡×¤Ê¤É¼«¤éÀß¤±¤¿¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Î1000¹àÌÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò1Ç¯°Ê¾å¼é¤êÂ³¤±¡¢16ºÐ¤ÇÂÎ½Å¤¬36kg¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¡ÖÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²ó¸Ü¤·¤¿¡£Åö»þ¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿É¤¤¡×¤ÈÌµÎÏ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢·»Äï¤¿¤Á¤ËÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¡£»×¤¤Çº¤à¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤È¥ê¥Ê¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç·»ÄïÃ£¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥ê¥Ê¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç±ÉÍÜ»Î¤ä¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤«¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤ÇÎÅÍÜ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½¸þ¤¹ç¤¨¤¿ÊÉ¡×¤È¸ì¤ë¥ê¥Ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ÇÂç¤¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÉã¿Æ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¹¬±¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£VTR¤ÎºÇ¸å¡¢¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¶«¤Ó¡¢´¶Æ°¤Î¶õµ¤¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¹äÎÏ¤¬¡Ö¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂçÂô¤¬É×¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö²¿¤Ç»ä¤À¤±¤¬°¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÏÃ¤¹¤È¡¢MEGUMI¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¡Êµû¤Î¡Ë¥¿¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×¡ÖÁë¤È¤«çÓ¤á¤Æ¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
