日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3140（+13.0 +0.42%）
ホンダ 1606（+11.5 +0.72%）
三菱ＵＦＪ 2258（+24 +1.07%）
みずほＦＧ 4938（+53 +1.08%）
三井住友ＦＧ 4084（+51 +1.26%）
東京海上 5968（+27 +0.45%）
ＮＴＴ 160（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2437（+3 +0.12%）
ソフトバンク 218（0.0 0.00%）
伊藤忠 8763（+13 +0.15%）
三菱商 3693（+11 +0.30%）
三井物 3802（+20 +0.53%）
武田 4284（-12 -0.28%）
第一三共 4021（+16 +0.40%）
信越化 4791（-114 -2.32%）
日立 4599（+30 +0.66%）
ソニーＧ 4380（+3 +0.07%）
三菱電 4007（+3 +0.07%）
ダイキン 18391（+61 +0.33%）
三菱重 4461（+35 +0.79%）
村田製 3030（+12 +0.40%）
東エレク 30515（+245 +0.81%）
ＨＯＹＡ 23103（+103 +0.45%）
ＪＴ 4983（+12 +0.24%）
セブン＆アイ 2007（-7 -0.35%）
ファストリ 55679（+339 +0.61%）
リクルート 7919（-11 -0.14%）
任天堂 12781（-59 -0.46%）
ソフトバンクＧ 24082（+202 +0.85%）
キーエンス（普通株） 59697（-1293 -2.12%）
