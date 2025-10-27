日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3140（+13.0　+0.42%）
ホンダ　1606（+11.5　+0.72%）
三菱ＵＦＪ　2258（+24　+1.07%）
みずほＦＧ　4938（+53　+1.08%）
三井住友ＦＧ　4084（+51　+1.26%）
東京海上　5968（+27　+0.45%）
ＮＴＴ　160（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2437（+3　+0.12%）
ソフトバンク　218（0.0　0.00%）
伊藤忠　8763（+13　+0.15%）
三菱商　3693（+11　+0.30%）
三井物　3802（+20　+0.53%）
武田　4284（-12　-0.28%）
第一三共　4021（+16　+0.40%）
信越化　4791（-114　-2.32%）
日立　4599（+30　+0.66%）
ソニーＧ　4380（+3　+0.07%）
三菱電　4007（+3　+0.07%）
ダイキン　18391（+61　+0.33%）
三菱重　4461（+35　+0.79%）
村田製　3030（+12　+0.40%）
東エレク　30515（+245　+0.81%）
ＨＯＹＡ　23103（+103　+0.45%）
ＪＴ　4983（+12　+0.24%）
セブン＆アイ　2007（-7　-0.35%）
ファストリ　55679（+339　+0.61%）
リクルート　7919（-11　-0.14%）
任天堂　12781（-59　-0.46%）
ソフトバンクＧ　24082（+202　+0.85%）
キーエンス（普通株）　59697（-1293　-2.12%）