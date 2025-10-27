【本日の見通し】ドル円は上昇傾向継続か



先週末のドル円は注目された米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回る伸びに留まったことで１５２円９０銭台から１５２円３０銭前後まで売りが出た。その後下げ分を解消。いったん調整が入ったことで、ドル高円安が進みやすい地合い。今週の米FOMCでの利下げ見通しは先週末の米CPIを受けても変わらず。１２月のFOMCでの利下げ見通しも継続しており、そうした利下げ見通しの中でもドル高円安基調となっており、地合いの強さが意識される。



今週は週の半ばから米FOMC、日銀金融政策決定会合、ＥＣＢ理事会が予定されており、週前半は動きにくさもある。ドル円の流れは上方向も、動きは慎重なものとなりそう。



ユーロ円はドル円の上昇もあってじりじりとした上昇を続けている。今朝は１７８円台を付けるなど、さらなる上昇傾向。流れはまだ上方向。ＥＣＢ理事会は据え置き見通しで波乱要素が少ない。ただ、週後半のイベントを前にドル円の調整が入る場合は要注意。



ポンド円は２０３円台後半推移。ドル円の上昇が続くと２０５円をトライする流れもありそう。こちらもユーロ円同様にドル円の調整には注意も、流れは上方向。



ユーロドルは１．１６台前半推移、先週何度か１．１５台を付けたが、金曜日の安値は１．１６０１までにとどまっており、下値しっかり感が出ている。もっとも上値も重く上下ともに動きにくい展開。



ポンドドルは先週末１．３３を割り込む場面が見られた。当面の金利据え置きが見込まれるユーロと違い、年内利下げの期待が広がるポンドは売りが出やすい地合い。戻りでは売りが出る展開が続きそう。



MINKABUPRESS 山岡

