東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.86 高値153.06 安値152.30
153.94 ハイブレイク
153.50 抵抗2
153.18 抵抗1
152.74 ピボット
152.42 支持1
151.98 支持2
151.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1627 高値1.1648 安値1.1601
1.1697 ハイブレイク
1.1672 抵抗2
1.1650 抵抗1
1.1625 ピボット
1.1603 支持1
1.1578 支持2
1.1556 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3311 高値1.3361 安値1.3288
1.3425 ハイブレイク
1.3393 抵抗2
1.3352 抵抗1
1.3320 ピボット
1.3279 支持1
1.3247 支持2
1.3206 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7957 高値0.7968 安値0.7935
0.8005 ハイブレイク
0.7986 抵抗2
0.7972 抵抗1
0.7953 ピボット
0.7939 支持1
0.7920 支持2
0.7906 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値152.86 高値153.06 安値152.30
153.94 ハイブレイク
153.50 抵抗2
153.18 抵抗1
152.74 ピボット
152.42 支持1
151.98 支持2
151.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1627 高値1.1648 安値1.1601
1.1697 ハイブレイク
1.1672 抵抗2
1.1650 抵抗1
1.1625 ピボット
1.1603 支持1
1.1578 支持2
1.1556 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3311 高値1.3361 安値1.3288
1.3425 ハイブレイク
1.3393 抵抗2
1.3352 抵抗1
1.3320 ピボット
1.3279 支持1
1.3247 支持2
1.3206 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7957 高値0.7968 安値0.7935
0.8005 ハイブレイク
0.7986 抵抗2
0.7972 抵抗1
0.7953 ピボット
0.7939 支持1
0.7920 支持2
0.7906 ローブレイク