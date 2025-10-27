東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.86　高値153.06　安値152.30

153.94　ハイブレイク
153.50　抵抗2
153.18　抵抗1
152.74　ピボット
152.42　支持1
151.98　支持2
151.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1627　高値1.1648　安値1.1601

1.1697　ハイブレイク
1.1672　抵抗2
1.1650　抵抗1
1.1625　ピボット
1.1603　支持1
1.1578　支持2
1.1556　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3311　高値1.3361　安値1.3288

1.3425　ハイブレイク
1.3393　抵抗2
1.3352　抵抗1
1.3320　ピボット
1.3279　支持1
1.3247　支持2
1.3206　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7957　高値0.7968　安値0.7935

0.8005　ハイブレイク
0.7986　抵抗2
0.7972　抵抗1
0.7953　ピボット
0.7939　支持1
0.7920　支持2
0.7906　ローブレイク