◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選 第４日 静岡学園６５−６２沼津中央（２６日・藤枝明誠高体育館）

男子ブロック決勝４試合が行われ、４強が出そろった。静岡学園が６５―６２で沼津中央を破り、５年ぶりベスト４進出を決めた。男子決勝リーグ第１戦と女子準々決勝は、１１月３日に県武道館で行われる。

＊＊＊＊

劇的な４強入りに静岡学園の選手たちが喜びを爆発させた。１５点ビハインドで入った第４クオーター（Ｑ）で大逆転勝利だ。近野修監督（５４）は「よく我慢した。残り５分で１ケタにすれば、チャンスはあると思った」と、粘りの勝利に教え子たちをたたえた。

チームで売りの３点シュートが、最後の最後で爆発した。第３Ｑまでは、２４秒の時間ギリギリまで使った攻撃を指示されていたが、最終Ｑは指揮官から「空いたら打て」の指示が飛んだ。ヒーローの一人、ＰＦ内山直陽（３年）は「みんな思い切りよく打った」と、胸を張った。

男子は藤枝明誠が６月の東海総体で優勝し、ウィンター杯の出場枠が１つ増えた。そのため４強校による決勝リーグが行われ、上位２校に全国切符が与えられる。第一関門を突破した指揮官は「あと１週間、練習できるのがうれしい」と、目を細める。第１戦は浜松開誠館と対戦。劇勝の勢いで２０００年以来のウィンター切符をつかみに行く。

（塩沢 武士）