◆りそなＢ１リーグ 第５節 レバンガ北海道９７ー９５仙台８９ＥＲＳ（２６日・北海きたえーる）

東地区のレバンガ北海道が９７―９５で仙台に勝利し、今季２度目の３連勝を果たした。第４クオーター（Ｑ）序盤にこの日最大の１６点差をつけられながらも、終了間際に勝ち越し。同Ｑに３４得点を挙げて２５日に続く逆転勝利を収め、貯金を２０１９年１１月４日以来、２１８３日ぶりに「３」とした。次戦は２９日に敵地でＳＲ渋谷と対戦する。

＊＊＊＊

連日のレバンガ劇場開演だ。第４Ｑ最終盤。相手陣内でボールを奪ったＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス（２７）が、ファウルを受けながらも残り１・３秒でレイアップシュートを決めて勝ち越し。５１８６人の観客が詰めかけたホームで３連勝を決めた。

最大１１点差をひっくり返した２５日の第１戦に続く逆転劇。トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「きょうみたいな試合を６０試合持つかまだ分からない。気持ちがドキドキしている。本当にうれしい」と笑みを浮かべた。

チーム全員でもぎとった白星だ。同点の第４Ｑ残り２２秒。相手ボールでのスタートだったが、直前でコートに入ったＳＧ／ＳＦ関野剛平（３１）が体を張った激しいディフェンスでスチールを“アシスト”。決勝点を決めたラモスは「しっかりプレッシャーをかけてくれた関野選手のおかげ」と感謝した。

他にも、新戦力のＣジャリル・オカフォー（２９）がＢリーグ参戦後最多となる２１得点を記録。第１戦で鼻を負傷したＰＧ島谷怜（２５）に代わって先発し、加入後最長となる２４分１６秒出場のＰＧ／ＳＧ市場脩斗（２２）も攻守で奮闘した。指揮官は「（市場は）第４Ｑはモンスターのようなパフォーマンスだった。チームで勝てた勝利」と総力での１勝を強調した。

次戦は中２日でのＳＲ渋谷戦。週末には大阪戦も控えており、敵地での連戦となるが「点差が開いても巻き返せるという力があるのは証明できた。出だしから（第４Ｑの）プレーをやっていければ、もっと楽に勝てる」とチーム最多２２得点のＳＧ富永啓生（２４）。試合開始からエンジン全開で、１勝差の２位宇都宮を追いかける。（島山 知房）