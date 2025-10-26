AA=が、ツアー追加公演『AA= TOUR #7 extra -VERY MERRY DISTORTION DAY-』を12月13日にF.A.D YOKOHAMAにて開催する。

本情報は、本日10月26日に開催された『AA= TOUR #7』のファイナルとなる東京公演にて発表されたもの。『AA= TOUR #7』は、2025年4月23日にAA=の活動の主軸である『#シリーズ』の最新作として、約5年半ぶりにリリースされたアルバム『#7』を携えた全国ツアーだ。その追加公演として、2025年を締め括るエクストラ公演の開催が決定した。チケットは、明日10月27日午前10時よりオフィシャル先行がスタートする。

同アルバムには、Netflix配信アニメ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』のオープニング主題歌「FIGHT & PRIDE」やエンディング主題歌「CRY BOY」を含む全14曲が収録されており、上田剛士自身が1990年代後半から2000年代に築いた“歪みサウンド”の進化系となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）