沢口靖子主演のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の第4話に円井わんがゲスト出演する。

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、；＠元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査心温まる現場でしたする”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

今作で月9ドラマ初出演を果たす円井が演じるのは、国際NPO法人「ヒューマン・フューチャー・ブリッジ」の職員で経理担当の宮崎絵里子。同法人の職員・与田健二（佐藤岳人）が殺害される事件が発生。二宮奈美（沢口靖子）と掛川啓（金田哲）が理事長に事情聴取を行う中で、被害者と同じく経理を担当している絵里子にも接触する。動揺を見せる絵里子は奈美たちの聞き取りに応じようとせず、なにかを隠している様子。そんな絵里子の様子を見て、奈美は「なにか話せない事情があるのでは」と推測する。果たして、絵里子が内に秘めた真実とは。さらにこの事件は、山内徹（横山裕）が追っていたシステムエンジニア殺害事件と犯行の手口が酷似しており、第4話から点と点がつながり始める。

円井は、「主演の沢口さんが初日から温かく迎えてくださり、安心して絵里子として生きることができました」と撮影を振り返っている。

■円井わん（宮崎絵里子役）コメント第4話で宮崎絵里子を演じました、円井わんです。初の月9で、小学生の頃から親しんできた『絶対零度』シリーズの世界に参加できたことを心から光栄に思います。絵里子はNPO法人に勤める職員で、上司の殺害事件を機に思いがけず大きな渦へと巻き込まれていきます。シングルマザーとしての葛藤、母としての強さにも注目していただけたらうれしいです。主演の沢口さんが初日から温かく迎えてくださり、安心して絵里子として生きることができました。ぜひ、不可解な事件の真相をその目で確かめてください。（文＝リアルサウンド編集部）