「初物同士で、非常に緊張感が高かった」――。

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に向けて、新型の無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」が２６日、主力ロケット「Ｈ３」の初運用となるタイプで打ち上げられた。成功に関係者からは安堵（あんど）の声が上がった。将来的な商業利用の拡大に向けても期待がかかる。（金堀雄樹、大山博之）

最強形態

「ロケットからの音が建物を震わせているかのようで、これまでにない迫力を感じた」

打ち上げ後の記者会見で、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の有田誠・Ｈ３プロジェクトマネージャはそう振り返った。Ｈ３は主に３形態あるが、今回初めて打ち上げられた「２４形態」は、主エンジン２基、補助ロケットブースターを最大の４本使っている。これまで４回打ち上げが成功している標準的な「２２形態」、低コストの「３０形態」（開発中）と比べて、打ち上げ能力が高い。打ち上げ時には轟音（ごうおん）が響いた。

多数の小型衛星を連携させて運用する「衛星コンステレーション」の利用が拡大していることを念頭に、有田氏は「より重い衛星や、数の多い衛星を一度に運ぶのに適し、（打ち上げ市場で引き合いの強い）『売れ筋』になる可能性がある」と意義を強調した。

内閣府によると、２０２４年のロケット打ち上げ数は世界で約２５０回と、１３年の約３倍に増加。３形態をそろえることで衛星の数や種類に柔軟に対応でき、受注拡大も見込める。

ＪＡＸＡの山川宏理事長は「グローバルには様々な宇宙輸送サービスがあり、すべてが競争相手。Ｈ３でいかに市場を獲得していくかだ」と力を込めた。

「二刀流」

ＨＴＶ―Ｘは、０９年から２０年までに９機運用された「ＨＴＶ（愛称・こうのとり）」の後継機で、日本として５年ぶりの補給任務を担う。ＪＡＸＡと三菱電機などが約３５６億円かけて開発し、搭載能力が１・５倍の約６トンに増強された。補給後に、軌道上で技術実証や実験を行える「二刀流」の機能も備える。

１号機ではＩＳＳ離脱後約３か月にわたり、超小型衛星放出のほか、新型宇宙太陽電池や衛星の姿勢・位置を精密測定する機器の試験などを実施する予定だ。

ＪＡＸＡの伊藤徳政・ＨＴＶ―Ｘプロジェクトマネージャは「ミッション達成まで気を抜かずに運用したい」と表情を引き締めた。

このほか、冷蔵・冷凍品や実験動物の積み荷にも対応。荷物の積み込みはこれまでの打ち上げ８０時間前から、２４時間前まで可能になった。日本も参加する米国主導の有人月探査「アルテミス計画」では、月上空の拠点「ゲートウェイ」への補給を、ＨＴＶ―Ｘの後継機が担う方針だ。

東京理科大の小笠原宏教授（航空宇宙工学）は「こうのとりの経験を踏まえ設計、運用ともに洗練された。将来、宇宙により多くの人が行くようになればサービスの充実は重要になる。宇宙開発で日本の存在感を高めていくためにも、着実に運用していかなければならない」と話している。