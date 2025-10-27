日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の新番付を発表した。

草野改め義ノ富士が東前頭５枚目に入った。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「『義』の字は本人の要望。名前通り義理人情を持った力士になってほしい」と語った。「冨士」については「伊勢ケ浜部屋は、みんな富士がついているから」と話した。

義ノ冨士は日大から元横綱の白鵬翔さん（２５年夏場所後に日本相撲協会を退職）が師匠だった宮城野部屋に入門予定だったが、暴力問題のため部屋預かり先となっていた伊勢ケ浜部屋から２４年夏場所で幕下最下位格で初土俵。新十両だった今年春場所は初日から１２連勝の新記録を樹立して優勝。翌場所も十両優勝を果たし、新入幕の名古屋場所は１１勝で三賞の敢闘賞と技能賞を獲得した。秋場所も勝ち越し、自己最高位を更新した。

〈大相撲九州場所 幕内番付〉※東、西

【横綱】大の里、豊昇龍

【大関】琴桜

【関脇】安青錦、王鵬

【小結】隆の勝、高安

【前頭１】伯桜鵬、若隆景

【前頭２】霧島、若元春

【前頭３】平戸海、宇良

【前頭４】玉鷲、欧勝馬

【前頭５】草野改め義ノ富士、正代

【前頭６】熱海富士、阿武剋

【前頭７】美ノ海、阿炎

【前頭８】一山本、金峰山

【前頭９】翠富士、翔猿

【前頭１０】大栄翔、琴勝峰

【前頭１１】獅司、狼雅

【前頭１２】藤ノ川、友風

【前頭１３】豪ノ山、御嶽海

【前頭１４】竜電、時疾風

【前頭１５】錦富士、湘南乃海

【前頭１６】欧勝海、佐田の海

【前頭１７】千代翔馬、朝紅龍

【前頭１８】明生