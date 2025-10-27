Kis-My-Ft2とスタッフが1178人に総力取材！街行く人がお腹いっぱい食べたい秋グルメは？

本日10月27日（月）放送の『10万円でできるかな』。

サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証する人気企画「クイズ ハウマッチマン」では、食欲の秋到来！ということで、「街行く人がお腹いっぱい食べたい秋グルメ」を調査すべく、キスマイ＆番組スタッフが1178人に総力取材。

そこから判明した「人気の旬食材ランキング」と「街行く人の秋グルメの楽しみ方」をクイズ形式で発表する。

猛暑を乗り越え美味しく熟した巨峰＆シャインマスカット、黒潮の影響で大漁＆激安のサンマ、これから旨味がさらに深まるキノコなど、例年以上の豊作となっている品々を含め、五臓六腑に染み渡る秋の味覚がしのぎを削る最新ランキング。はたして、栄えある第1位に輝く旬食材とは？

しかも今回は、秋の食卓がより一層楽しみになること必至！ 人気の物産展や直売所、飲食チェーン店に潜入し、秋の味覚の楽しみ方もたっぷり紹介。調査ロケを担当したグルメな男・横尾渉（Kis-My-Ft2）も「美味しぃ〜！」と太鼓判を押す。

また今回は、ラーメン、しゃぶしゃぶ、カレーなど、人気チェーン店で出会った“爆食い客”にも密着。無尽蔵の胃袋はもちろん、心も100%満たす魅惑のメニューとはいったい。

サンド＆キスマイ、そしてスタジオゲストの高田純次・速水もこみち・ホラン千秋も終始食欲をそそられた！ 大渋滞する最新＆極上の秋グルメ情報に注目だ。