Number_iが、11月3日に開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』に出演する。

『MUSIC EXPO』（NHK総合）は、世界を舞台に活躍するアーティストを特集する音楽番組として2023年にスタートした。Number_iも出演した昨年の『NHK MUSIC EXPO 2024』に続き、今年は東京ドームにて初開催。当日のライブの模様は、12月12日にNHK総合にて放送されることも発表されている。

『MUSIC EXPO LIVE 2025』にはNumber_iのほか、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET）、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER、4EVEが出演。日本のアーティストのみならず、グローバルに活躍するアジアのグループが集結するなかで、Number_iはアーティストパフォーマンスのトリを飾る。

なぜ、今回Number_iがトリを務めることとなったのか――。そのひとつに、実績の大きさや期待度の高さがあるだろう。グループは昨年1月にデビュー。デビュー曲の「GOAT」は年内にBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破（※1）。同年末には、デビュー1年目にして『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）への初出場を果たした。

2025年に入ってからも勢いは止まらず、上半期のBillboard JAPAN急上昇ソングチャート「JAPAN Hot Shot Songs」では、「GOD_i」が1位に。同曲を収録した2ndシングル『GOD_i』もオリコンの上半期ランキングで1位を獲得し、昨年の『No.O -ring-』に続く史上初の2年連続首位に輝いた（※3）。さらに、移り変わりが激しいSpotifyのバイラルチャートにおいても、「BON」が1年以上にわたってランクインし続けるという快挙を成し遂げた（※4）。5月に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』では、「リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」と「ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify」（楽曲は「GOAT」）のふたつを受賞している。

これらの偉業からは、Number_iというグループに関心を示している人が大勢いることが読み取れるだろう。これまでに残してきたたしかな功績が、イベントの大切なポジションを担うことに繋がっているはずだ。

もちろん、多くのアーティストとそのファンが集まるなかで、トリに相応しいステージを繰り広げられるかも重要になってくる。この点に関しては、まったく心配いらないのでは、と筆者は個人的に思っている。というのも、彼らが初めて音楽フェスに出演した『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』でのステージから、回を重ねるごとにライブスキルが高まっていると感じているからだ。

Number_iは、昨年の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』『SUMMER SONIC 2024』『WIRED MUSIC FESTIVAL 2024』といったイベント出演を経て、今年6月1日（現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスで開催された『Head In The Clouds Festival』に出演した。この時のステージでは、「GOAT」「FUJI」「INZM」などの全8曲をほぼノンストップで披露。曲によってはダンサーを引き連れて視覚的にも変化をつけたり、初めて曲を聴いた／ステージを観た人でも一緒に盛り上がれるようにリードしたりと、一瞬たりとも飽きさせないものだった。おそらく、複数の音楽フェス出演を通じて、どうすれば自分たちを知らない人にも楽しんでもらえるか、観客を終始魅了させられるか、ライブ構成やパフォーマンスを研究したのだろう。その成果が表れていたと思う。

単独ライブ『No.O -ring-』に続き、昨年はツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.Ⅰ』を開催。そして、現在は2回目のツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ』の真っ只中だ。広い世界を見据えながら常に進化を遂げるNumber_iだからこそ、今回の『MUSIC EXPO LIVE 2025』でも圧巻のステージを見せてくれるに違いないと期待できるのだ。

昨年のデビューから、リリース作品、フェス／イベント出演と、音楽シーンにおいて存在感を放ってきたNumber_i。その積み重ねのすべてが、イベントのトリという大役に繋がっているのだろう。いよいよ来週に迫った『MUSIC EXPO LIVE 2025』。当日のパフォーマンスを楽しみにしたい。

（文＝かなざわまゆ）