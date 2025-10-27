12月24日に公開される福山雅治主演の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の本予告と本ビジュアルが公開された。

参考：ロウンが日本映像作品初出演 『映画ラストマン』新キャストに月島琉衣、寛一郎ら

2023年4月期にTBS系で放送されたドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。主人公・皆実広見（福山真春）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官だ。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉洋）。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。

本作では、ドラマに引き続き、永瀬廉（King & Prince）、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也が出演するほか、皆実の“初恋の人”ナギサ・イワノワを宮沢りえが演じ、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、熊木陸斗、鴨志田媛夢らがキャストに名を連ねている。

公開された本予告には、北海道に向かう皆実（福山雅治）と心太朗（大泉洋）の姿が。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。一方、皆実をライバル視するFBI捜査官、クライド・ユン（ロウン）と彼のアテンドを任された護道泉（永瀬廉）もミッションに加わることに。FBI、CIA、北海道警の合同チームでミッションに当たるが、皆実の「この中に、内通者がいます」という言葉に、互いに不信感を募らせる面々。そんな中、ナギサと二ナを狙う謎の組織から銃撃を受けてしまう。

本作の撮影は2024年12月から2025年3月にかけて行われ、北海道ロケは札幌、函館、ニセコなどで実施。極寒の中でのハードな撮影となった。また、本格的なアクションシーンはNetflixシリーズ『ONE PIECE』を手がけたアクションチームが参加した。

あわせて、皆実と心太朗が背中合わせで写るティザーポスターのデザインに、皆実の初恋の人・ナギサ、護道泉、吾妻ゆうき（今田美桜）、クライド・ユン、ニナ・イワノワ、グレン・アラキ（寛一郎）、デボラジーン・ホンゴウ（木村多江）、佐久良円花（吉田羊）、護道京吾（上川隆也）が加わり、事件のキーマンたちが勢ぞろいした本ポスタービジュアルも公開。また、このビジュアルを使用したムビチケ前売券が10月31日より発売することも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）