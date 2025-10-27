11月13日からNetflixで世界独占配信される、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』に阿部寛が出演することが決定。あわせてメイン予告とキービジュアルが公開された。

本作は、第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた時代小説家・今村翔吾が、武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた同名小説『イクサガミ』シリーズを実写化する侍バトルロワイヤル大作。『新聞記者』『正体』などの藤井道人らが監督を務める。

本作で初のプロデューサーを務める岡田が「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎役を演じ、藤粼ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳らが共演する。

新たに出演が決定した阿部は、大きな身体に長い白髪の不気味な出で立ちで、参加者から「化け物」と言われる最恐の剣豪、岡部幻刀斎を演じる。

公開されたメイン予告は、292名の志士たちが集められた京都・天龍寺で、蠱毒という名のゲームの火蓋が切って落とされるところからスタート。各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いたものには大金が与えられる。ゲーム開始の号令と共にひとりの男の首が落とされると、292人による決死のバトルが始まる。遠距離の弓、スピードの短刀、破壊力の大剣。あるいは、徒党を組む戦略家。その戦い方は、実に292通り。生と死が交錯する、壮絶なバトルが目まぐるしく展開していく。

プロデューサーの岡田は、「このキャラとこのキャラが戦うのか」「このキャラクターは、もしかしたら死んでしまうのではないか」など、視聴者を物語へ強烈に引き込む展開づくりに集中。製作に際してこだわり抜いたのは、「いかにカッコよく、強力なキャラクターとシンプルなストーリーで描き切るか」という点であったことを明かしている。

あわせて、愁二郎（岡田准一）と彼の刀に映る蠱毒の参加者たちを捉えたキーアートも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）