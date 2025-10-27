２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円８６銭前後と前日と比べて２９銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円７７銭前後と同５１銭程度のユーロ高・円安だった。



９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．０％上昇となった。伸び率は８月の２．９％から拡大したものの、市場予想を下回り、インフレ懸念が後退。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測をサポートする内容となった。米長期金利は一時的に低下したものの、横ばい圏で終了。金利の低下が一服したことは、ドル円相場には支援材料となったほか、１０月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が前月から改善し、米経済の底堅さが意識された。株式市場では主要３指数が過去最高値を更新するなどリスク選好ムードが強まるなかで円売りの流れとなり、ドル円は一時１５３円台に乗せる場面があった。高市早苗首相による所信表明演説を受け、日本が積極的な財政政策に踏み切るとの見方も、円売りを後押しした。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２７ドル前後と前日に比べて０．０００９ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS