なんとなく知っている「体にいい食べ物」と「体に悪い食べ物」。『名医の食卓』の著者であり、日本抗加齢医学会の理事を務めたこともある満尾正氏が、最新栄養学に基づいた食材の選び方を紹介する。

何を食べればいいの？

「積極的に食べたい食材」「食べすぎに気をつけたい食材」を詳しく説明します。ご家庭での献立づくりにお役立てください。

積極的に食べたい食材

◎魚介類

たんぱく質摂取が大事だと考えるご家庭では肉食になりがちです。わたしは「週のうち3〜4日は魚料理を食べる」ことをおすすめしています。

魚介類は良質なたんぱく源になるとともに、オメガ3脂肪酸のEPA・DHAが豊富だからです。

EPA・DHAは体内の炎症を抑える働きのほか、血液をサラサラにして血栓予防効果もあることが知られています。うつ病予防や認知症予防の可能性を示唆する報告があり、脳の健康を守るためにも欠かせません。

EPA・DHAはとくに青背の魚に多く含まれていますが、エビ、イカ、タコ、カニ、ホタテなどの魚介類からも摂取できます。エビやホタテにはアミノ酸の一種であるグリシンも多く含まれます。グリシンはコラーゲンの構成成分となるほか、深部体温を低下させて入眠へ導きやすくする作用があることが報告されています。

「一物全体食」を心がけ、魚のなかでも丸ごと食べられる小アジ、イワシ、シシャモのような小型の魚を優先的に選びましょう。

また、鮭は免疫維持に欠かせないスーパービタミンであるビタミンDをもっとも多く含む食材です。抗酸化成分であるアスタキサンチンも多く含まれます。

牡蠣には亜鉛が豊富で、大ぶりの牡蠣4〜5個で成人男性の1日の推奨量11mgがカバーできます。一方、食物連鎖の頂点にいるマグロやカツオのような大型の魚には水銀のリスクがあります。

野菜は1日4色以上！緑の濃いものを選ぶのも重要

◎1日4色以上の野菜

野菜はビタミン・ミネラル・食物繊維の宝庫ですので、野菜不足はそのまま栄養不足に直結します。また、野菜にはファイトケミカルと総称される植物特有の色、香り、苦味などをもたらす成分が含まれています。

これは、自分では動くことができない植物が、天敵や紫外線などから身を守るためにつくり出した成分だと言われています。ポリフェノール（複数のフェノール性ヒドロキシ基を持つ植物成分の総称。強い抗酸化作用をもつ）もファイトケミカルの一種です。

ファイトケミカルは、ビタミン・ミネラルとは違い、その機能や摂取目安量が明らかになっていない部分も多く、人間の体にとって不可欠とまでは言えません。

しかし、体内の炎症を防ぐ抗酸化作用や脂肪燃焼、免疫力強化など、さまざまな恩恵が期待されます。

ファイトケミカルは色素成分に出ることが多いため、さまざまな色の野菜を食べることで効率的に摂取できます。推奨されている1日の野菜の摂取量（350ℊ以上）はなかなかイメージしづらいものですが、1日4色以上の野菜を組み合わせて食べるという方法であれば実践しやすいですし、いくつものファイトケミカルが体内に取り込まれて相乗効果を発揮してくれます。

◎緑の濃い野菜

ほうれん草、小松菜、春菊、ケールなどの青菜や、ブロッコリー、ゴーヤなど緑の濃い野菜は、日本人に不足しがちなマグネシウムを多く含んでいます。マグネシウムは、骨や筋肉などの細胞内に多く存在しており、エネルギーをつくり出すためになくてはならない栄養素です。

血管や筋肉をやわらかく保つのにもマグネシウムが関わっています。不足すればマグネシウムと拮抗するカルシウムの濃度が上昇し、代謝がうまくいかなくなります。

その結果、体のあちこちで筋肉が収縮して痙攣が起こりやすくなります。足の筋肉で起これば「足がつる」ことが多くなりますし、血管が収縮すれば血圧が影響を受け、やがては糖尿病、心臓病などの病気につながります。腸の動きも腸管壁の筋肉によっておこなわれているため、収縮状態が続けば消化管の動きが低下し、便秘の原因になります。

このようにマグネシウムは全身に関わる重要な栄養素でありながら、ストレスがかかると尿からどんどん排出されてしまいます。加齢や薬の影響などによって体内のマグネシウム量が減ってしまうこともあります。

そもそも供給源となる野菜に含まれるマグネシウム量は減っているのに、ストレスの多い現代社会では、多くの人がマグネシウム不足を招きやすいという構図になっているのです。

さらに、骨を強くしようとカルシウムばかりを補充すれば、よりアンバランスを招く結果になります。意識して緑の濃い野菜を積極的に食べることをおすすめします。

粘り気のある芋類は「若返りホルモン」を増やす

◎粘り気のある芋類

自然薯、長芋、里芋、大和芋、菊芋など粘り気のある芋類には、男性ホルモン・女性ホルモンの原料となるディオスゲニンが多く含まれています。

1930年代に自然薯の研究をしていた米国人研究者が、自然薯に体内のDHEAを増やすディオスゲニンという成分があることを発見し、以来、「自然薯を食べると元気になる」と言われるようになりました。自然薯は「山薬」という名称で滋養強壮作用のある漢方薬（八味地黄丸や六味丸など）にも含まれています。その後、自然薯と同じ系統の植物にも似た作用をもつ物質が多く含まれることがわかりました。

DHEAはコレステロールを原料に副腎でつくられ、免疫力を高める、発がんを抑制するなどの働きがあります。このDHEAをもとに、男性の場合は精巣で、女性は副腎、脂肪組織、卵巣で男性ホルモン（テストステロン）がつくられています。

テストステロンは女性にとっても重要で、性機能だけでなく、筋肉をつくる、決断力や意欲を増強させる、記憶力を維持するなど、「活動する力」を生み出す源となります。女性ホルモンもテストステロンを変換させてつくられます。

多くのホルモンは、加齢とともに減少する傾向にありますが、DHEAも男女ともに20代が分泌のピークで、加齢に伴って減っていきます。逆に、健康長寿の人はDHEAの値が高いこともわかっています。DHEAが「若返りホルモン」と言われる所以です。

ヤムイモ、京芋、タロ芋なども見つけたら入手して料理に使ってみましょう。

良質なたんぱく質、亜鉛もDHEAの生成を助けます。

海藻類、きのこにも注目

◎海藻類

海水のミネラルをたっぷりと取り込んだ海藻類は、人間にとっても貴重な栄養源です。海藻にもっとも特徴的なのはヨウ素（ヨード）が多く含まれることでしょう。ヨウ素は甲状腺ホルモンの主原料となるほか、免疫機能をサポートする重要なミネラルです。

海産物に恵まれ、海藻を食べる習慣が根付いている日本人はよほど特殊な食生活をしていないかぎりヨウ素不足になることはありません。しかし、海産物を食べる機会の少ない海外の内陸国家では、ヨウ素の摂取不足による健康被害が深刻な問題となっている国もあります。

海藻にはヨウ素のほかにも、カルシウム、マグネシウム、鉄、カリウム、亜鉛などのミネラルが豊富に含まれています。オメガ3脂肪酸、ビタミンD、ビタミンB12も含まれます。

また、フコイダン、ポルフィランなどと呼ばれるネバネバした成分は水溶性食物繊維で、腸内環境を整えるのに貢献します。水溶性食物繊維は水に溶けるとゲル状になって膨らみ、食べ物を包み込むため、消化吸収がゆっくりになるのです。

さらに、海藻にはフロロタンニンと呼ばれる特有のポリフェノールも含まれていて、抗炎症作用や抗酸化作用についての研究が進められています。

栄養豊富な海藻ですが、いくら健康によくても食べすぎは禁物です。ヨウ素の含有量が多い昆布を毎日大量に食べ続けると、過剰摂取となり甲状腺機能が低下してしまうリスクがあります。過不足なく、上手に海の恵みを取り入れましょう。

◎きのこ

きのこは菌糸体によって産生される独特の食材です。カロリーがほぼゼロに近いことから「ダイエットに役立つ」と重宝されてきたものの、栄養価についてはビタミンDを除いて未知の部分が多かった食材です。

きのこは、重量比で考えると食物繊維の量が野菜類と比較しても群を抜いて多く、食物繊維の摂取量を増やすうえで強い味方になります。 食物繊維は、腸内細菌叢のバランスを整え、便通改善効果が期待できるほか、腸内の有害物質の排泄を促します。食物繊維が腸内環境を整えることで、さまざまなビタミンがつくり出されることもわかっています。

また、糖質を摂取するときに一緒に食物繊維を摂ることで血糖値の上昇を緩やかにする効果もあります。

キクラゲには水溶性食物繊維であるペクチンが豊富に含まれており、腸内環境改善に役立ちます。 また、キクラゲには血液を固まりにくくする作用や糖尿病治療効果などがあることも報告されています。

霊芝（れいし）、しいたけ、まいたけなどに含まれる多糖類の一種βグルカンも血糖値の上昇を緩やかにすることが報告されています。βグルカンには免疫力を高める働きや神経機能の維持などの働きもあると言われています。

最近はきのこに特有の健康成分の研究が進み、注目度が上がってきました。エルゴチオネインという、アミノ酸からつくられる強い抗酸化作用をもつ成分が細胞内のミトコンドリアに集まり、ミトコンドリアの酸化を防ぐ働きがあるとされています。

その結果、抗炎症作用、DNA損傷の予防、さらには認知症予防などの効果が期待されます。エルゴチオネインは、エリンギやヒラタケに多く含まれ、とくに北海道で多く採れるたもぎ茸には多量のエルゴチオネインが含まれることが知られています。

「スーパーフード」納豆の5つの効用

◎納豆

発酵食品の納豆は「スーパーフード」として世界中で注目されています。

その効用は数多くあります。

第一に、納豆菌による整腸作用があります。納豆菌は微生物のなかでも最強の繁殖力をもち、病原性大腸菌O-157の繁殖を抑えるほど強力であることがわかっています。腸内細菌叢を整える力も強力です。

基礎実験レベルですが、納豆の抽出物に新型コロナウイルスの細胞への感染を防ぐ作用があることも東京農工大学や感染症未来疫学研究センターなどの共同研究で明らかになりました。

新型コロナウイルスによってつくられるスパイクたんぱく質が、納豆抽出物のもつたんぱく分解作用によって変性するということです。こうしたたんぱく分解酵素の研究がさらに進めば、抗ウイルス薬の開発につながるかもしれません。

第二に、ビタミンK、マグネシウム、亜鉛など現代人に不足しがちなビタミン・ミネラルが含まれています。とくにビタミンKとマグネシウムは高濃度で含まれています。

ビタミンKは動脈壁からカルシウムを抜き取り骨へ移動させる作用があり、骨をつくるのに欠かせないビタミンで、骨粗しょう症の治療薬にもなっています。動脈壁からカルシウムを抜き取るということは、血管へのカルシウムの沈着を起こりにくくするため、動脈硬化の予防効果も期待できます。免疫力の維持・増強という意味でも重要な栄養素です。

第三に、納豆菌がつくり出す酵素の一種ナットウキナーゼが含まれていることです。ナットウキナーゼは日本人研究者の須見洋行先生によって発見され、血栓を溶かす作用があることがわかっています。

心筋梗塞や脳梗塞の再発予防にも効果が期待できますし、血管炎を起こす新型コロナウイルス感染症の感染予防や合併症対策につながる可能性も指摘され、研究が進められています。

ごく最近の須見先生の研究によれば、血管に対する有効成分はナットウキナーゼだけではなく、ジピコリン酸（DPA）という抗菌物質も作用していて、これがナットウキナーゼを活性化していることがわかりました。ジピコリン酸（DPA）には有害金属の排出を促す働きがあることも基礎研究で確かめられています。

第四に、納豆に含まれる「スペルミン」「スペルミジン」という成分の働きです。いずれもポリアミンと総称されるたんぱく質の一種ですが、このポリアミンが細胞の代謝を促進し、体内の炎症を抑えることで、健康長寿にも関係するのではないかと注目されています。

第五に、これは納豆だけでなく大豆製品に共通しますが、大豆イソフラボンという大豆特有のポリフェノール成分を摂取することができます。大豆イソフラボンには女性ホルモンに似た働きがあると言われており、閉経前後の女性の体調維持に役立ちます。前立腺がん予防の作用もあるため男性にとっても有益です。

解毒に役立つ「硫黄」を含む食材

◎デトックスに役立つ食材

意外と知られていないのが、有害なものを解毒するために役立つ硫黄を含む食材の力です。これらを日常的に摂取することで、体内に入り込んだ有害ミネラルを極力溜めずに排出するのに役立ちます。

代表的なのはにんにく、しょうが、玉ねぎ、卵、そしてブロッコリー、菜の花、大根、わさびなどアブラナ科の野菜です。これらの苦味成分に硫黄が含まれています。ブロッコリーに微量に含まれるスルフォラファンというファイトケミカルに抗酸化力や解毒力があることが知られていますが、「スルフォ」とは硫黄を意味する言葉です。

ニンニクを発酵させてできる黒ニンニクに多く含まれる、Sアリルシステイン（SAC）も近年注目されている、硫黄を含む栄養成分です。





硫黄は、グルタチオンという抗酸化力の強い栄養素をつくるのに欠かせないミネラルです。硫黄を含むアミノ酸（メチオニンやシステインなど）が原料となって肝臓でグルタチオンがつくられ、体内の有害物質を排泄するデトックスに利用されます。

このとき、微量の硫黄を摂取することで体内の解毒システムを刺激するので、大量に摂れば摂るほどデトックスできるわけではありません。

昔から焼き魚や刺身のつまに大根を付けたり、料理の薬味に少量の香味野菜を用いるのは、解毒になることを知っていた先人の知恵でしょう。少量のデトックス食材を日常的に補給し、不要なものを溜めない体にすることが大切です。

ちなみに、硫黄は皮膚からも吸収されます。硫黄温泉が湯治場として利用されてきた理由のひとつには、硫黄を補う意味もあったのかもしれません。

太りやすくなる！食べすぎに注意したい食材は？

食べすぎに気を付けたい食材

◎白い主食・隠れ糖質

よく知られていますが、白米や精製された小麦粉でできた白いパン、うどんなどの白い主食は、精製の過程でビタミンや食物繊維などの栄養素が失われ、ほぼ糖質だけになっています。

糖質に偏ると血糖値の乱高下を引き起こして太りやすくなるうえ、ビタミン・ミネラルなどの微量栄養素を取り入れることができないため、脳が「もっと食べろ」という指令を出し、止まらなくなるという悪循環を招きやすくなってしまいます。

（満尾 正 ： 満尾クリニック院長／日本キレーション協会代表／米国先端医療学会理事／日本抗加齢医学会理事（2015〜17年）／医学博士）