２７日の株式相場見通し＝買い優勢、米株最高値街道まい進でリスクオン継続 ２７日の株式相場見通し＝買い優勢、米株最高値街道まい進でリスクオン継続

２７日の東京株式市場は主力株を中心に広範囲に物色の矛先が広がり、日経平均株価は続伸する公算が大きい。前週２１日に日経平均先物が５万円大台にワンタッチしたものの、日経平均はわずかに届かず、そのまま目先調整局面の地合いとなった。しかしきょうは、前週末の米国株市場が強さを発揮したことで、市場センチメントが改善し前週末に続きリスク選好の流れとなりそうだ。今週相次いで予定される日米中銀による金融政策決定会合では、ＦＲＢが利下げを実施することがほぼ確実視される一方、日銀は利上げを見送る可能性が取り沙汰されている。ただ、マーケットはこれを既に織り込んでおり、個別株物色意欲が旺盛な中で様子見気分とはなりにくい。また、トランプ米大統領がきょう来日し、２８日に高市早苗首相との日米首脳会談が予定されていることから、この内容にマーケットの関心が集中することになりそうだ。前週末の海外市場を振り返ると、欧州各国は高安まちまちながら独ＤＡＸや英ＦＴＳＥ１００は堅調、ＦＴＳＥ１００は史上最高値を更新した。また、欧州全体の株価動向を示すストックス６００も最高値をつけている。米国株市場ではＮＹダウが続伸し、３営業日ぶりに最高値を更新した。注目された９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は事前コンセンサスを下回る内容で、ＦＯＭＣによる金融緩和スタンスを後押しするとの思惑が強気優勢の地合いにつながった。ナスダック総合株価指数やＳ＆Ｐ５００指数も揃って最高値をつけたほか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は一時初の７０００大台に乗せ、終値でも過去最高を更新した。東京市場では米株高を背景に日経平均は４万９０００円台後半を目指す動きが予想され、展開次第では５万円大台を視野に捉える場面もありそうだ。



２４日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４７２ドル５１セント高の４万７２０７ドル１２セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同２６３．０６ポイント高の２万３２０４．８６だった。



日程面では、きょうはトランプ米大統領が２９日までの日程で来日する。このほか、９月の企業向けサービス価格指数、９月の外食売上高など。海外では１～９月の中国工業企業利益、１０月の独Ｉｆｏ企業景況感指数など。



出所：MINKABU PRESS