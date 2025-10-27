¥Á¡¼¥à¤¬ÀÅ¤«¤¹¤®¤ë»þ¤Ëµ¿¤¦¤Ù¤¡Ö3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¥Á¡¼¥à¤¬ÀÅ¤«¤¹¤®¤ë»þ¤Ëµ¿¤¦¤Ù¤¡Ö3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¡×
¡¡°ì¸«¡¢²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢²áÅÙ¤Ê¡ÖÀÅ¤±¤µ¡×¤Ï¡¢·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥¤Î¾Ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÎ¢Â¦¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼çÂÎÀ¤ä¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤ËÀø¤à3¤Ä¤Î´í¸±¥µ¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¡¡§¡Ö¼ÁÌä¡×¤¬¾Ã¤¨¤ë
¡¡³èÈ¯¤Ê¥Á¡¼¥à¤Û¤É¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ø¼¨¤À¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢»×¹Í¤ò»ß¤á¤¿¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÁÌä¤¬½Ð¤Ê¤¤¡áÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òµ¿¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¢¡§¡ÖÂÐÏÃ¡×¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Ê¤¤
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äÆü¾ï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤âÈ¿±þ¤»¤º¡¢È¯¸À¤¬°ìÉô¤Î¿Í¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢È¯¸À¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£
¡¡É½ÌÌÅª¤Ê¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÉÔËþ¤äµ¿Ç°¤¬ÀÅ¤«¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐÏÃ¤¬¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ´¶¾ð¤Î¹¿¿å¤ÇÊø²õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó£¡§¡Ö¾Ð¤¤¡×¤¬¾Ã¤¨¤ë
¡¡°Õ³°¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÃû¸õ¤¬¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Î¾Ã¼º¤Ç¤¹¡£
¡¡»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾éÃÌ¤ä¡¢·Ú¸ý¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·Ù²ü¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¹¶·â¤ËÈ÷¤¨¤ÆÌÛ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËÉ±ÒÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ð¤¤¤Ï¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¾Ã¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢ÁÏÂ¤À¤äÄ©Àï¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÅ¤±¤µ¤Ï¡ÖÁ°Ãû¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡»Å»ö¤¬½çÄ´¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÖÀÅ¤«¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¾åµ3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÀÅ¤±¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ëà»¤¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¸«¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×174ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£